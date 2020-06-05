فيديوجراف.. تصريحات مهمة بشأن موعد امتحان الثانوية العامة

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قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم ، إن فيروس كورونا مستمر حتى يتم الوصول لـ علاج، موضحًا أنه تم تشكيل لجنة لمتابعة أزمة فيروس كورونا واتخذنا قرارات للتخفيف على الطلاب، وطالب من أولياء الأمور بعدم تخويف الطلاب، وأن قضية الثانوية العامة ليست قضية وزارة ولكنها قضية دولة".



ونستعرض المزيد من التفاصيل عن تصريحات الدكتور طارق شوقي عن موعد امتحانات الثانوية العامة من خلال الفيديوجراف التالي.