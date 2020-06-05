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فيديوجراف.. تصريحات مهمة بشأن موعد امتحان الثانوية العامة

الجمعة 05/يونيو/2020 - 09:01 م
امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة
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منار شعبان
أصدر وزير التربية و التعليم الدكتور طارق شوقي  العديد من التصريحات المهمة بشأن امتحانات الثانوية العامة من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حقائق وأسرار" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامى مصطفى بكري.

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قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، إن فيروس كورونا مستمر حتى يتم الوصول لـ علاج، موضحًا أنه تم تشكيل  لجنة لمتابعة أزمة فيروس كورونا واتخذنا قرارات للتخفيف على الطلاب، وطالب من أولياء الأمور بعدم تخويف الطلاب، وأن قضية الثانوية العامة ليست قضية وزارة ولكنها قضية دولة".

ونستعرض المزيد من التفاصيل عن تصريحات الدكتور طارق شوقي عن موعد امتحانات الثانوية العامة من خلال الفيديوجراف التالي.
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