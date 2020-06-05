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الأمن الرئاسي.. نبيل نعيم يكشف مخططات الإخوان خلال فترة حكمهم لمصر..فيديو

الجمعة 05/يونيو/2020 - 06:01 ص
نبيل نعيم، القيادي
نبيل نعيم، القيادي السابق في تنظيم الجهاد
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اسراء صبري
قال الشيخ نبيل نعيم، القيادي السابق في تنظيم الجهاد، إن جماعة الإخوان الإرهابية تعد أخطر من بكثير من فيروس كورونا على البشر.

وأوضح نبيل نعيم، خلال حواره ببرنامج "مصر فى القلب"، المذاع على قناة "المحور"، أن جماعة الإخوان الإرهابية عندما تترأس دولة تقوم بنهب خيراتها، مثلما حدث في مصر تماما في فترة حكمهم، لافتا إلى أن أثناء الحكم كانوا يريدون إنشاء جهاز يسمى بـ الأمن الرئاسي، معقبا: قاموا بتفكيك مكتبين بأمن الدولة وهم مكتب مكافحة الإخوان و مكتب مكافحة النشاط الصهيوني.

وأضاف القيادي السابق في تنظيم الجهاد، أن جهاز الأمن الرئاسي كان يهدف بأن يحل محل الأمن الوطني، وذلك من خلال اختراق أجهزة الأمن المصرية وتفكيكها، متابعا: المشير طنطاوي صرح بأن خيرت الشاطر جاء له بـ3 آلاف اسم من جماعة الإخوان خريجي جامعة الحقوق، وذلك لتعيينهم فى أقسام الشرطة بمصر.

وتابع: كانوا مستعدين لإخونة الدولة، وبعد تمكنهم من الدولة تنتهي فكرة الديمقراطية في البلد، لافتا إلى أن حماس قتلت 10 ضابط "يتبعون حركة فتح" بتهمة كسر حظر التجول، معقبا: والله إسرائيل ما قتلت العدد دا.

وواصل قائلا حماس قتلت أيضا 43  فرد من حركة التمرد بفلسطين، مدعيين بأنهم جواسيس للكيان الصهيوني، مؤكدا أن حركة الإخوان لا تعترف بالديمقراطية، متابعا: لما بيمسكوا بيحكموا بالحديد والنار".
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