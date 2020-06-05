حسرة.. شاهد كلب يمزق أريكة ثمنها 57 ألف جنيه.. صور

مثل الأطفال لا يمكنك إدارة ظهرك لكلب حتى لبضع دقائق دون وقوع الكثير من الفوضى، فكما يمكن للطفل تدمير المكياج أو إفساد علب الكريم فمن المرجح أن تمزق الكلاب مقتنيات ثمينة تمامًا.





إنه درس تعلمه شاب بريطاني يدعى «يعقوب مكاي» هذا الأسبوع عندما ذهب في موعد لتناول الإفطار لأول مرة منذ أسابيع بعد تخفيف الإغلاق في بريطانيا.





ولسوء حظه ترك كلبه داخل المنزل وحده، وبمجرد أن عاد وقعت عليه الصدمة عند رؤيته حشو الأريكة الجديدة التي يبلغ سعرها 2800 جنيه إسترليني (ما يعادل 57.400 ألف جنيه مصري) مبعثر في جميع أنحاء المنزل.





واتضح أن الكلب سايبريس قضى وقته وحده في الاستمتاع بلعبة فردية من شد الحبل مع الأريكة، مما أدى إلى تمزيقها بأسنانه، كل ذلك بينما وقف يشاهده جروه الصغير ليجو.

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يقول الشاب يعقوب أنه شعر بأن هناك شئ خاطئ عندما قابله الكلب على الباب تتملكه نظرات الشعور بالذنب لكنه لم يدرك ما حدث إلا بعد وقوع الصدمة عليه برؤية الأريكة الثمينة ممزقة، ورجح أن يكون الكلب فعل ذلك احتجاجًا على تركه وحده في المنزل.



