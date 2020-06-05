جامعة العريش تشارك في ندوة «الملاحة البحرية والسياحية والثروة السمكية»

حيث تناولت المناقشات دور كلية الاستزراع والمصايد البحرية بالعريش' فى المشروعات المستقبلية للثروة السمكية والتى تتبناها القيادة السياسية؛ خاصة فى إعداد الكوادر الفنية لضباط وربابنة سفن الصيد المزمع تشغيليها لتكوين أسطول

وقد شارك طلاب القسم البحرى بالكلية فى المناقشات بشكل إيجابي لتحقيق أقصي استفادة من الندوة بما يفيدهم عن التخرج.









أدار الحوار القبطان عصام شرف وكان المتحدثون الربان هشام هلال- رئيس الجمعية العربية للملاحة، وعماد البنا - رئيس جمعية فنانى ومبدعى الإسكندرية، ومحمد سعد رئيس هيئة تنشيط السياحة بالإسكندرية.









وكانت مشاركة الدكتورة نادية عبده، وأسرة الجمعية العربية للملاحة فعالة جدا فى تبنى خريجى اول دفعة ملاحين علي سفن الصيد بجامعة العريش.





وتم تكريم كل من الوزيرة نادية عبده، والدكتور أشرف الدكر، عميد اول كلية للثروة السمكية فى مصر ، ورئيس شعبة الثروة السمكية بالنقابة العامة للضباط البحرين.

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