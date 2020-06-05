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منوعات

بـ 3 زوجات و13 طفلا.. زوج يفاجئ زوجته بعد 6 سنين

الجمعة 05/يونيو/2020 - 06:31 ص
زواج
زواج
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عزة عاطف
كما يقولون "رب ضرة نافعة".. فبعد 6 سنوات من الزواج تفاجأت امرأة بريطانية بزواج زوجها من 3 نساء أخريات ولديه 13 طفلًا، مما جعلها تكتسب الكثير من الوزن من شدة الحزن.

عندما اكتشفت «ماري تورنر طومسون» 54 سنة حياة زوجها المزدوجة في عام 2006، لم تجد أمامها سوى الطعام لتخرج حزنها به، لدرجة أن وزنها زاد 5 باوندات.
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أصاب ماري الذهول عندما اكتشفت أنها "متزوجة" بزوج وتشاركها فيه 3 زوجات أخريات ويمتلك 13 طفلًا، مما دفعها إلى سجن زوجها «وليام ألين جوردان» وإدانته جنسيًا بتهمة الزواج بالاحتيال وحمل سلاح ناري.

وقد حصلت على تعويض منه 200.000 ألف جنيه إسترليني، كان الزوجان قد التقيا عبر الإنترنت في عام 2000، حيث اقترح عليها ويليام الزواج بعد 3 أسابيع فقط من التعارف، وتظاهر بأنه وكيل وكالة المخابرات المركزية السرية.

تقول ماري بأن تجربة الكذب عليها واكتشاف الحقيقة الصادمة كانت مؤلمة لدرجة أنها اكتسبت خمسة باوندات، لكنها تمكنت الآن من فقدان جزء كبير من الوزن في 12 أسبوعًا فقط.

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