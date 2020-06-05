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رياضة

صلاح ريكو: واجهت حملة ظلم أثناء لعبي للزمالك وكهربا تعرض للظلم..فيديو

الجمعة 05/يونيو/2020 - 07:30 ص
صلاح ريكو
صلاح ريكو
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ياسمين تيسير
أكد صلاح ريكو نجم فريق مصر المقاصة الحالي والزمالك السابق أنه تعرض لـ حملة هجوم ممنهجة اثناء فترة فترة لعبه في الزمالك مشددا ان هناك بعض الصفحات كانت مخصصة لـ الهجوم عليه

وأضاف صلاح ريكو في تصريحات لقناة " اون تايم سبورت 1" أن لم يشارك بشكل اساسي مع الزمالك سوى في فترة قيادة ايناسيو مشددا ان كثره تغيير المدربين اثرت سلبا على ادائه بشدة .


وتابع أن تدرب في الزمالك على يد طارق يحيي , محمد حلمي , محمد صلاح ومؤمن سليمان مشددا ان هناك بعض اللاعبين الاخرين ظلموا ايضا لهذا السبب .

وأكمل أنه في احد المباريات كان خارج القائمة ولكن تم اتهامه بالتسبب في هدف بمرمى الفريق مشددا ان محمود عبدالمنعم كهربا نجم الاهلي الحالي تعرض لـ الظلم ايضا اثناء فترة لعبه للزمالك.

وتابع صلاح ريكو أنه بذل قصارى جهده مع الزمالك حيث كان يتمنى للفريق التتويج بالبطولات مشددا انه كان يحب العب بجوار طارق حامد ,محمود عبدالرازق شيكابالا , معروف يوسف و محمود عبدالرحيم جنش  
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