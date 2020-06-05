صلاح ريكو: واجهت حملة ظلم أثناء لعبي للزمالك وكهربا تعرض للظلم..فيديو

وأضاففي تصريحات لقناة " اون تايم سبورت 1" أن لم يشارك بشكل اساسي مع الزمالك سوى في فترة قيادة ايناسيو مشددا ان كثره تغيير المدربين اثرت سلبا على ادائه بشدة .