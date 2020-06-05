حدث ليلا .. اختراق حملة ترامب .. دار الإفتاء توجه رسالة لـ بابجى .. وغرق باخرة إيرانية

نشر موقع "صدى البلد"، عددا من الأخبار والموضوعات الهامة على مدار الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة 5-6-2020 نستعرضها من خلال التقرير التالي:
أشادت دار الإفتاء المصرية، بما فعلته شركة بابجي، بعد تقديمها اعتذارا لما تضمنه التحديث الأخير من اللعبة.
ونشرت دار الإفتاء المصرية، بيان شركة بابجي، الذي أعلنت فيه عن اعتذارها للجمهور من الخطأ الموجود في التحديث والذي يتم طلب فيه الركوع لصنم ممن يمارسون اللعبة من الشباب، وعلقت قائلة "شكرا على الإستجابة السريعة".
تمنت النجمة دنيا سمير غانم الشفاء للفنان أشرف زكي بعد إجرائه لعملية جراحية .
ونشرت دنيا صورة تجمع أشرف زكى، وزوجته النجمة روجينا، حيث أثنت على جهده الكبير الذى يبذله للقيام بمهامه كنقيب للممثلين واهتمامه بجميع أعضاء النقابة وشئونهم.
أفادت قناة "العربية"، اليوم الجمعة، بأن رئيس البرلمان الليبي المستشار عقيلة صالح سيقوم قريبًا بزيارة إلى مصر لبحث عدة ملفات هامة وأبرز التطورات على الساحة الليبية.
وكانت "العربية" نقلت عن مصادرها الخاصة أن الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، أبلغ مصر تمسكه بحظر جوي على الطائرات التركية قبل المشاركة في أي مفاوضات.
كشف عدة مسئولين من شركة "جوجل" الأمريكية أن قراصنة إلكترونيين في إيران، استهدفوا حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومنافسه الديمقراطي ونائب الرئيس السابق، جو بايدن.
ونقلت شبكة "سي.بي.إس" الأمريكية عن مسئول بشركة "جوجل" قوله إن القراصنة مدعومين من الصين، وقاموا باستهداف حسابات البريد الإلكتروني لعاملين في حملة ترامب.
أفادت قناة "العربية" في نبأ عاجل لها، بغرق باخرة إيرانية على متنها العشرات وذلك بالقرب من السواحل العراقية.