حدث ليلا .. اختراق حملة ترامب .. دار الإفتاء توجه رسالة لـ بابجى .. وغرق باخرة إيرانية

كشف عدة مسئولين من شركة "جوجل" الأمريكية أن قراصنة إلكترونيين في إيران، استهدفوا حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومنافسه الديمقراطي ونائب الرئيس السابق، جو بايدن.

ونقلت شبكة "سي.بي.إس" الأمريكية عن مسئول بشركة "جوجل" قوله إن القراصنة مدعومين من الصين، وقاموا باستهداف حسابات البريد الإلكتروني لعاملين في حملة ترامب.



