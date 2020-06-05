برلماني: مصر تستعد لنقل تجربتها في اللقاحات والتطعيمات الإجبارية

أشاد النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب، بالتجربة الصحية المصرية على مدى العقود الماضية بتعميم تناول اللقاحات والتطعيمات الإجبارية للأطفال والرضع، والتي أدت إلى انخفاض وفيات الأطفال والقضاء على أمراض خطيرة كانت شائعة ومنها شلل الأطفال.





ونوه النائب، بما عرضه الرئيس السيسي، في القمة العالمية للقاحات والتي استضافتها بريطانيا باستعداد القاهرة لنقل تجربتها الناجحة فى تطبيق برامج التطعيمات الإجبارية والتى ساهمت فى الحد من أمراض ووفيات الأطفال، بالإضافة إلى الاستعداد للمساهمة فى أبحاث وتصنيع اللقاحات، وتدريب الكوادر الطبية، وإجراء التجارب للقاحات والتحصينات الجديدة.







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وقال إن العرض المصري يؤكد على الخطورة الكبيرة التي تنتاب العالم في هذا التوقيت الحيوي من تفشي فيروس كورونا وإصابة أكثر من 6 ملايين شخص حول العالم به، وأيضا الانتباه للفيروسات والأمراض الأخرى من ناحية أخرى.







ولفت إلى أن مصر قطعت شوطا كبيرا في مجال الرعاية الصحية والطبية طوال السنوات الماضية، كما قامت بمبادرات وطنية هائلة للتصدي لأمراض خطيرة متفشية مثل، فيروس سي، وهو ما كان له أبلغ الأثر في نفوس ملايين المصريين وحقق نجاحا إقليميا ودوليا هائلا.