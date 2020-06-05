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منوعات

بدءا من الغد.. استئناف الزيارات للوحة جرنيكا لبيكاسو بإسبانيا

الجمعة 05/يونيو/2020 - 08:41 ص
لوحة الجرنيكا
لوحة الجرنيكا
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أ ش أ
قررت السلطات الإسبانية السماح لثلاثين شخصًا في اليوم، بدلًا من 90 كالمعتاد، بزيارة عمل للرسام بابلو بيكاسو "جرنيكا" في متحف رينا صوفيا في مدريد ابتداءً من يوم غد السبت.

ويرجع الانخفاض في عدد الزائرين يوميًا إلى حالة الطوارئ للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وقال مدير المتحف، مانويل بورخا فييل، إن الزيارات ستكون منظمة بعناية وحذر، مشيرا إلى أنه وإلى جانب الإيجابية الكبيرة في قرار إعادة فتح المتحف للجمهور، إلا أن هناك حالة من القلق على المستقبل ، لأن الوضع معقد للغاية وسيظل معقدًا للغاية".


وأضاف انه وفي هذا الوضع الجديد، قام المتحف بتخفيض سعر الدخول من 10 يورو إلى 5 يورو (4 يورو إذا تم شراؤها مسبقًا)، بل وسيسمح بدخول صباحي مجاني يومي السبت والأحد.

كما تم إعادة ترتيب المسار داخل المتحف بشكل يساعد في المرور عبر كافة الأعمال المعروضة، مع دائرة محددة مسبقًا تشير إلى اتجاه الزيارة، والوصول المنفصل للدخول والخروج، والسعة القصوى لـ 30 ٪ من الزوار في كل غرفة، ويختلف عددها حسب حجم كل غرفة.
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