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بين الناس

استغاثة لمحافظ شمال سيناء من سكان حي الريسة بسبب حرق القمامة

الجمعة 05/يونيو/2020 - 09:44 م
شمال سيناء
شمال سيناء
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احمد صالح
تقدم تامر رشوان أحمد عبد الصمد  مراقب عام صحي بادارة الطب الوقائي بديوان عام مديرية الصحة بمحافظة شمال سيناء باستغاثة إلى اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة المحافظ نيابة عن جميع سكان حي الريسة بسرعة التدخل لإنقاذ أرواح السكان من رائحة الدخان السام الناتج عن حرق القمامة والمخلفات والنقابات بمقالب القمامة القريبة من الحي.

أشار عبد الصمد إلى أن الدخان المنبعث من حرق النفايات يحتوي على المواد السامة التي تضر بصحة الإنسان، حيث يسبب الدخان حرقان في العينين والأنف والحلق، بالإضافة إلى السعال والصداع وضيق التنفس ونوبات الربو أيضا.

وقال عبد الصمد إن أكثر المتأثرين من عمليات حرق القمامة يوميا هم مرضى القلب والأطفال وكبار السن لانبعاث غازات تسبب الضرر للجهاز التنفسي لهذه الفئات التي لديها حساسية من الدخان الناتج عن عمليات الطرق.

ولفت إلى أن هذا يخالف قوانين حماية البيئة المتمثلة في القانون ٤ لسنة ٩٤ والمعدل بالقانون رقم ٩ لسنه ٢٠٠٩م' والتي نصت التشريعات الواردة بهما على حماية البيئة من التلوث، وخاصة الهواء الذي يستنشقه جميع الكائنات. 

لذا فإنه حفاظا على أرواح السكان القاطنين بحي الريسة، نطالب بتطبيق أقصى العقوبات على المخالفين الذين يقومون بالحرق المكشوف للقمامة ويعرضون صحة الناس للإصابة بالأمراض الفتاكة.

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