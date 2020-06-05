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مواهب صغيرة..الطفلة ريفال تعزف مقطوعة « بيتهوفن»

الجمعة 05/يونيو/2020 - 08:48 ص
العزف
العزف
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البهي عمرو
قالت الطفلة ريفال، إن لديها موهبة خاصة فى العزف، مؤكدة أن والدتها هى من ساعدتها فى تنمية المهارة التى تمتلكها.

وقامت الطفلة ريفال خلال لقائها ببرنامج 8 الصبح المذاع على قناة دى أم سي، تقديم الإعلامية داليا اشرف، بعزف بعض المقاطع للعازف العالمي " بيتهوفن".

وأشارت الطفلة ريفال إلى أنها تستغل فترة الحظر الحالية واقوم بتدريب نفسها بنفسها فى البيت و لا تنزل من البيت بسبب انتشار فيروس كورونا.

وكشفت الطفلة ريفال أن لديها موهبة أخري بخلاف العزف وهو الرسم، وأعربت عن سعادتها لامتلاكها أكثر من موهبة يجعلها مميزة عن غيرها.

وطالبت الطفلة ريفال من الأطفال باستغلال فترة الحظر وتنفيذ أى شئ مفيد، وأكدت أنها تسعى لتعلم العزف الشرقى فى الفترة المقبلة.
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