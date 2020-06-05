داليا أيمن: عقوبات صارمة في انتظار السياس المخالفين لقانون تنظيم ساحات الانتظار.. فيديو





وأضافت أيمن، خلال تقديمها برنامج صباح البلد عبر فضائية صدى البلد:"إذا تم تطبيق هذا القانون لن يضطر المواطنين إلى التعامل مع شخص مجهول مشيرة إلى أن قاعدة البيانات سيكون مدون بها كل التفاصيل الخاصة بـ "السايس" الذي يعمل.





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وتابعت مقدمة ببرنامج صباح البلد أنه يوجد في القانون بند صارم وهو إذا لم يوجد ترخيص "للسايس" الذي يعمل سيعاقب بالسجن لمدة تصل إلى 6 أشهر مع غرامة تصل إلى 10 آلاف جنيه.





وأشارت الإعلامية داليا أيمن إلى أنه لن يستطيع أي "سايس" إذا تم تطبيق هذا القانون أن يجبر المواطنين على دفع أي قيمة أكبر من القيمة التي سيعلن عنها .





وقالت مقدمة برنامج صباح البلد إن هذا القانون سيطمئن عدد كبير من المواطنين مقدمة الشكر لكل القائمين على القانون.