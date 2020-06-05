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أخبار البلد

بعد خمس سنوات قضاها يفترش الرصيف.. التدخل السريع ينقذ مسنا.. صور

الجمعة 05/يونيو/2020 - 09:32 ص
صورة من الحدث
صورة من الحدث
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محمد عبد المنعم
وجهت نيفين القباچ وزيرة التضامن الاجتماعى، فريق التدخل السريع المركزى لفحص البلاغ الوارد بشأن وجود رجل مسن يفترش رصيف إحدى الشوارع بوسط القاهرة فى حالة إعياء شديد ولا يقدر على خدمة نفسه ويقوم بعض الأهالى بخدمته ورعايته.

توجه الفريق على الفور  لمكان تواجد المسن وأجرى  دراسة حالة له وتبين أنه يدعى (رفعت س أ )ويبلغ من العمر ٨١ عاما غير متزوج وكان يعمل ترزى وترك عمله لمرضه وعدم قدرته علي العمل  وليس لديه أى أوراق تثبت شخصيته ويقوم أصحاب المحال التجارية بالمنطقة برعايته .

قام الفريق باتخاذ كافه الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا المستجد .

نجح الفريق فى إقناع المسن الانتقال والاقامة بإحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية ليتلقى كافة أوجة الرعاية الاجتماعية ويعيش حياة أفضل وعليه تم استقباله بإحدى دور الرعاية بالجيزة.
 
هذا ويتلقى فريق التدخل السريع شكاوى وبلاغات إنتهاكات مؤسسات الرعاية الاجتماعية والاشخاص فاقدى الرعاية والمأوى على الخط الساخن ١٦٤٣٩ وعلى الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء ١٦٥٢٨  وعلى صفحات تواصل الاجتماعى للوزارة التضامن الاجتماعى .
بعد خمس سنوات قضاها يفترش الرصيف.. التدخل السريع ينقذ مسنا.. صور
بعد خمس سنوات قضاها يفترش الرصيف.. التدخل السريع ينقذ مسنا.. صور
بعد خمس سنوات قضاها يفترش الرصيف.. التدخل السريع ينقذ مسنا.. صور
بعد خمس سنوات قضاها يفترش الرصيف.. التدخل السريع ينقذ مسنا.. صور
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