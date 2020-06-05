جونسون فى أمان..سلبية تحاليل كورنا لـ وزير بريطاني خالط رئيس الوزراء

جاءت نتائج تحليل فيروس كورونا الخاصة بوزير الدولة البريطانى لشئون الأعمال، ألوك شارما سلبية، ليصبح رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون وغيره من كبار الوزراء في مأمن الآن بعد مخاوف بشأن إصابتهم بالوباء.





وخضع شارما للعزلة الذاتية والعمل من المنزل بعد أن ظهر عليه الإعياء والتعب فى مجلس العموم أول أمس الأربعاء.





ووفقًا لموقع "مترو" البريطاني، قالت متحدثة باسم الوزير، إن نتيجة تحليل كورونا الخاصة به جاءت سلبية وليس لديه ""Covid-19 وسيكون قادرا على الخروج من العزلة الذاتية.





ووجه شارما رسالة للجميع عبر حسابه بموقع "تويتر" قال فيها: "شكرًا جزيلًا للجميع على رسائلهم اللطيفة على مدار الـ 24 ساعة الماضية.. وشكرًا أيضًا للسلطات البرلمانية ورئيس البرلمان لدعمهم".





ويعد هذا الخبر تطورا إيجابيا لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، حيث كان سيضطر إلى عزل نفسه مجددا إذا ثبتت إيجابية نتائج شارما.





جاء ذلك بعد أن أعلن داونينج ستريت في وقت سابق، إن وزير الدولة البريطاني لشؤون الأعمال ألوك شارما، عقد اجتماعا مع رئيس الوزراء بوريس جونسون والمستشار ريشي سوناك قبل يوم واحد من بدء ظهور أعراض إعياء عليه.





وأكد المتحدث باسم بوريس جونسون أن شارما عقد اجتماعا لمدة 45 دقيقة شخصيا مع رئيس الوزراء والمستشار ريشي سوناك في داونينج ستريت صباح الثلاثاء الماضي.





وأضاف أنهم التزموا بقاعدة التباعد الاجتماعي التي يبلغ طولها مترين خلال الاجتماع، لكنهم لم يرتدوا كمامات للوجه.