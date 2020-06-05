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وزيرة التخطيط: الدولة ساندت القطاعات المتضررة من فيروس كورونا.. فيديو

الجمعة 05/يونيو/2020 - 10:28 ص
وزيرة التخطيط
وزيرة التخطيط
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شيرين عادل
قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط،  رئيس المجلس القومى للأجور: إن المجلس أكد تضامن وتضافر كل جهة في الدولة لعبور أزمة كورونا.

وأضافت  وزير التخطيط ، ورئيس المجلس القومى للأجور، خلال تقرير خاص أذاعه برنامج صباح الخير يا مصر عبر فضائية مصر الأولى، أن اللجنة المشكلة برئاسة الوزراء  لدعم المتضررين من أزمة كورونا ضمت  المجلس القومى للأجور وعدد من الوزارات لبحث أزمات العمالة غير المنتظمة جراء أزمة كورونا.

وأشارت هالة السعيد، إلى أن العمالة غير المنتظمة قامت بتسجيل مشاكلها فى عدد من الجهات ومنها وزارة القوى العاملة، المجلس القومى للأجور ، وعدد من الوزارات أيضأ بهدف تكوين قاعدة بيانات موحدة للمتضررين لمحاولة حلها.

ولفتت وزيرة التخطيط، ورئيس المجلس القومى للأجور، إلى أن العمالة غير المنتظمة تضررت لحد كبير من أزمة كورونا خاصة وأن عملها ب " اليومية " وهو الأمر الذى ساندته الحكومة عن طريق صرف منحة العمالة الغير منتظمة.

وتابعت هالة السعيد  أن الدولة أعطت القطاعات المتضررة من فيروس كورونا من القطاعات السياحية وغيرها تأجيل كل المستحقات المالية عن طريق تقديم طلب للوزير المعنى بهذا الأمر بهدف تقديم تيسيرات لحل أزمتهم. 
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