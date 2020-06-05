رغم كورونا.. قيادى بمستقبل وطن: مصر لن تتوقف عن البناء والتنمية

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رفض محمد عبد الجواد عضو حزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة، شائعات جماعة الإخوان الإرهابية ومناصريها في الداخل والخارج حول توقف الخطط التنموية والمعمارية بسبب أزمة كورونا

وقال عبدالجواد، إنها ليست أكثر من أكاذيب وتلفيقات لا أساس لها من الصحة، ومن جانب من يكرهون مصر والدليل استمرار الجولات الميدانية للرئيس السيسي بنفسه في العديد من المشاريع القائمة واستمرار العمل ومعدلات الانجاز العالية في العاصمة الإدارية وغيرها.

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وشدد عضو مستقبل وطن ، على أنه تم إنجاز أكثر من 90 % من الحي الحكومي في العاصمة الادارية علاوة على التوجيهات بإنشاء مدينة سكنية في العامرية وتطوير حدائق المتنزه بالإسكندرية وعشرات المشاريع غيرهم.

ولفت الى أن الجماعات الارهابية ستظل تكره مصر وتكيد لها بالكذب، بسبب حجم الانجاز والأعمال الوطنية والتطوير والاصلاح والتي أخذ بها الرئيس السيسي فور بدء حكمه، وهو ما فضح عمليات المؤامرة والارهاب وسرقة مقدرات مصر خلال العام الأسود الذي تولي فيه الاخوان الإرهابيين حكم البلاد.

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