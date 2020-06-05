AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

سرعة الإنجاز.. هيئة المجتمعات العمرانية تتابع سير العمل بالعاصمة الإدارية الجديدة

الجمعة 05/يونيو/2020 - 10:41 ص
صدى البلد
Advertisements
أمنه عبد العظيم
أجرى المهندس جمال طلعت، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، جولة تفقدية لمتابعة سير العمل بالحى الحكومى والحى السكنى الثالث (R3)، بالعاصمة الإدارية الجديدة، يرافقه المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، ومسئولو الجهاز والشركات المنفذة للمشروعات.

وتفقد المهندس جمال طلعت، أعمال البنية التحتية بالحى الحكومى، حيث يجرى تنفيذ شبكات المرافق بمنطقة الوزارات، وكذا  أعمال شبكات المرافق بباقى المناطق.


كما تفقد المهندس جمال طلعت، الأعمال الجاري تنفيذها بالحي السكني R3 وكذا أعمال تنسيق الموقع، وتشطيب الوحدات السكنية بالحى.

وأكد المهندس جمال طلعت، على مسئولى  الشركات المنفذة للمشروعات، سرعة الإنجاز وتكثيف العمل بالمشروعات، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية لحماية العاملين بالمواقع من الإصابة بفيروس كورونا، ضمن خطة المتابعة الدورية للمشروعات الجاري تنفيذها بالعاصمة الإدارية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الإسكان: مستمرون فى إنجاز المشروعات الجارى تنفيذها بالمدن الجديدة لتحقيق خطة 2052

وزير الإسكان: جولات مكثفة لرؤساء أجهزة المدن الجديدة لمتابعة سير العمل بالمشروعات المختلفة.. صور

الإسكان: جولات مكثفة لرؤساء أجهزة المدن الجديدة لمتابعة سير العمل بالمشروعات المختلفة.. واستمرار حملات الضبطية القضائية لمخالفات الإسكان الاجتماعي

70% نسبة إنجاز 9024 وحدة سكنية للموظفين المنقولين للعاصمة الإدارية الجديدة

نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية يتفقد سير العمل بمشروعات القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية

مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية يتفقد سير العمل بمشروعات مدينة بدر

ترشيحاتنا

والد الشهيد رامي حسنين عن نجله: كان محبوبا من أهل منطقته ولقبوه بـ البرنس.. فيديو

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 5 - 6 - 2020 والقنوات الناقلة

دعاء يوم الجمعة وأفضل ما يقال للميت فيه

هل الصلاة على النبي يوم الجمعة تحقق الأمنيات ؟

وزير النقل: الانتهاء من أعمال التطوير الشامل لـ90 عربة إسباني درجة أولى وثانية مكيفة

قبل الخصم.. 2966 ريالا سعوديا سعر فستان إليسا فى حفلها الأونلاين

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل الخصم.. 2966 ريالا سعوديا سعر فستان إليسا فى حفلها الأونلاين

ضعى قشر الرمان على وجهك لمدة دقائق وشاهدى النتيجة

ننشر مواصفات تيجو chery tiggo 7 آخر إصدارات شيري في مصر .. صور