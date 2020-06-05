سرعة الإنجاز.. هيئة المجتمعات العمرانية تتابع سير العمل بالعاصمة الإدارية الجديدة



وتفقد المهندس جمال طلعت، أعمال البنية التحتية بالحى الحكومى، حيث يجرى تنفيذ شبكات المرافق بمنطقة الوزارات، وكذا أعمال شبكات المرافق بباقى المناطق.







كما تفقد المهندس جمال طلعت، الأعمال الجاري تنفيذها بالحي السكني R3 وكذا أعمال تنسيق الموقع، وتشطيب الوحدات السكنية بالحى.



وأكد المهندس جمال طلعت، على مسئولى الشركات المنفذة للمشروعات، سرعة الإنجاز وتكثيف العمل بالمشروعات، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية لحماية العاملين بالمواقع من الإصابة بفيروس كورونا، ضمن خطة المتابعة الدورية للمشروعات الجاري تنفيذها وأكد المهندس جمال طلعت، على مسئولى الشركات المنفذة للمشروعات، سرعة الإنجاز وتكثيف العمل بالمشروعات، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية لحماية العاملين بالمواقع من الإصابة بفيروس كورونا، ضمن خطة المتابعة الدورية للمشروعات الجاري تنفيذها بالعاصمة الإدارية