AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

مطالبا بإنهاء التدخل الأجنبي.. السفير الأمريكي: مصر تلعب دورا مهما في حل الأزمة الليبية

الجمعة 05/يونيو/2020 - 10:30 ص
الازمة الليبية
الازمة الليبية
Advertisements
القسم الخارجي
أكد السفير الأمريكي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، أن بلاده ستستخدم كل دعمها وإمكانياتها للمساعدة في تهدئة الأزمة الليبية.

وقال نورلاند،خلال مؤتمر صحفي،إن مواصلة التصعيد سيحول البلاد إلى سوريا جديدة، مشيرا إلى أن الموقف الميداني الحالي الخطير في ليبيا، جعل الأطراف المتصارعة أمام خيارين لا ثالث لهما؛ إما مشاهدة هذا الصراع يتحول إلى حرب إقليمية كاملة الأركان، أو تهدئة هذه الأزمة وإنهائها.

وأضاف أن رسالة واشنطن هي توقف التدخل الأجنبي والسماح للأطراف الليبية بالجلوس على طاولة المفاوضات".

وأكد نورلاند أن مصر تحتل موقعًا مهمًا بشكل خاص في الأزمة الليبية، وأنها لاعب رئيسي في حلها، ومستعدة بشكل كبير للعب دور بناء، مشيرا إلى أن بلاده تعتبرها شريكًا رئيسيًا لها وللاتحاد الأوروبي في مجموعة العمل الاقتصادي في إطار عملية برلين.

ولفت إلى أن جهود بلاده حاليًا تتركز على محاولة إزالة التصعيد وترحيل جميع العناصر الأجنبية في نهاية المطاف وذلك عن طريق إنهاء الصراع.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

السفير الأمريكي يطالب جميع المرتزقة بمغادرة الأراضي الليبية

الجيش الليبي يعلن شروطه للعودة إلى المفاوضات

ترشيحاتنا

إصابة مقدم برنامج نفسنة على القاهرة والناس بفيروس كورونا

تعهد بتحمل راتبه..تركي آل الشيخ يعرض حسام عاشور على الزمالك

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 5 - 6 - 2020 والقنوات الناقلة

بعد شائعة زواجه من نيللي كريم .. معلومات عن عمرو إسلام أبرزها "أنتيم الهضبة".. صور

الأمير تشارلز يفتقد أحفاده الأربعة في حظر كورونا: أود احتضانهم.. فيديو وصور

بعد أخبار شجارهما.. الجمهور يبحث عن شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل الخصم.. 2966 ريالا سعوديا سعر فستان إليسا فى حفلها الأونلاين

ضعى قشر الرمان على وجهك لمدة دقائق وشاهدى النتيجة

ننشر مواصفات تيجو chery tiggo 7 آخر إصدارات شيري في مصر .. صور