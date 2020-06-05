مطالبا بإنهاء التدخل الأجنبي.. السفير الأمريكي: مصر تلعب دورا مهما في حل الأزمة الليبية

أكد السفير الأمريكي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، أن بلاده ستستخدم كل دعمها وإمكانياتها للمساعدة في تهدئة الأزمة الليبية.





وقال نورلاند، خلال مؤتمر صحفي، إن مواصلة التصعيد سيحول البلاد إلى سوريا جديدة، مشيرا إلى أن الموقف الميداني الحالي الخطير في ليبيا، جعل الأطراف المتصارعة أمام خيارين لا ثالث لهما؛ إما مشاهدة هذا الصراع يتحول إلى حرب إقليمية كاملة الأركان، أو تهدئة هذه الأزمة وإنهائها.





وأضاف أن رسالة واشنطن هي توقف التدخل الأجنبي والسماح للأطراف الليبية بالجلوس على طاولة المفاوضات".





وأكد نورلاند أن مصر تحتل موقعًا مهمًا بشكل خاص في الأزمة الليبية، وأنها لاعب رئيسي في حلها، ومستعدة بشكل كبير للعب دور بناء، مشيرا إلى أن بلاده تعتبرها شريكًا رئيسيًا لها وللاتحاد الأوروبي في مجموعة العمل الاقتصادي في إطار عملية برلين.





ولفت إلى أن جهود بلاده حاليًا تتركز على محاولة إزالة التصعيد وترحيل جميع العناصر الأجنبية في نهاية المطاف وذلك عن طريق إنهاء الصراع.