مدير مركز الأزهر للفتاوى: بابجي تعبث بعقيدة الشباب وأمن المجتمع

قال الدكتور أسامة الحديدي مدير مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية ، تعليقا على التحديث الجديد لـ لعبة باب جي الذي يحتوى على ركوع لصنم، إنها ليست المرة الأولى التي يصدر فيها الأزهر بيانات ويحذر من تلك اللعبة، والتي تجعل الشباب يعيشون عالم أفتراضي بعيدا عن الواقع ومطالبته.





وأكد الدكتور أسامة الحديدي عبر مداخلة هاتفية لـ إكسترا نيوز، أنها ليست اللعبة الأولى من نوعها ، والتي دفعت الكثير من الشباب للإنتحار وإدمنها، سبقتها ألعاب أخري مثل "الحوت الأزرق" .





وأضاف مدير مركز الأزهر العالمي للفتاوى الإلكترونية أن التحديث الجديد للعبة بابجي يعبث بعقيدة الشباب، والعبث ليس فقط متعلق بالدين ولكن يرتكز أيضا علة أمن المجتمعات ، التي تتركز علي عدة أبعاد أهمها العقيدة الدينية,





وأشار الحديدي إلى أنه تم إصدار بيان سابق لتجريم تلك اللعبة، لأنها تسهل الصورة الذهنية في عقول الشباب والتي تتعلق بالقتل والدماء والتفجير.





وتابع أن حادث تفجير مسجد في نيوزلندا، تطابق تماما مع قواعد تلك اللعبة، مما يؤكد تأثيرها على نفوس الشباب، والذي قد يدفعهم لإستسهال مشاهد الدماء.



