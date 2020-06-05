AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الدوري البرتغالي.. الاعتداء على حافلة فريق بنفيكا وإصابات بالغة للاعبين

الجمعة 05/يونيو/2020 - 11:01 ص
بنفيكا
بنفيكا
Advertisements
عبدالله هشام
أعلن نادي بنفيكا البرتغالي تعرض حافلة الفريق الأول لكرة القدم للاعتداء من قبل بعض الجماهير بعد السقوط في فخ التعادل أمام فريق تونديلا ضمن منافسات الجولة ال25 من بطولة الدورى البرتغالي .

وأصيب عدد من اللاعبين بإصابات بالغة نقلو علي اثرها للمستشفي وهم جوليان فايجل وأندريا زيفكوفيتش .


وأضاف النادي في بيان رسمي عبر موقعها على الإنترنت انه يتعاون مع سلطات الأمن لملاحقة المتسببين في هذا العمل الإجرامي وطالبهم بسرعة الوصول للخارجين عن القانون ومحاسبتهم . 

جدير بالذكر ان فريق بنفيكا يحتل المركز الأول في جدول ترتيب الدوري البرتغالي برصيد 60 نقطة بالتساوي مع بورتو صاحب المركز الثاني بفارق الاهداف .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

في عيد ميلاده الـ 74 .. مانويل جوزيه صائد بطولات الأهلي وصاحب مباراة 6-1

الاتحاد البرتغالي يحدد 9 ملاعب لاستضافة الدوري

مواعيد مباريات اليوم الخميس 4 - 6 - 2020 بالدوريات الأوروبية

الدوري البرتغالي.. تعادل سلبي ينهي الشوط الأول بين بنفيكا وتونديلا

الدوري البرتغالي.. بنفيكا يفقد نقطتين ويتعادل مع تونديلا سلبيا

ترشيحاتنا

ملفتة وأنيقة.. 10 صور تكشف أناقة شقيقة هنا الزاهد فى عيد ميلادها

نظام جديد للجنة التخطيط للكرة بالأهلي

بـ 3 زوجات و13 طفلا.. زوج يفاجئ زوجته بعد 6 سنين

والد الشهيد رامي حسنين عن نجله: كان محبوبا من أهل منطقته ولقبوه بـ البرنس.. فيديو

بعد إجرائه عملية جراحية.. إنجي علي تطلب من الجمهور الدعاء لـ أشرف زكي

تقل 598 فردا.. تسيير 3 رحلات للعاملين المصريين العالقين بالكويت اليوم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انتبه.. استشاري يحذر من ارتداء الكمامة في 3 حالات

قبل الخصم.. 2966 ريالا سعوديا سعر فستان إليسا فى حفلها الأونلاين

ضعى قشر الرمان على وجهك لمدة دقائق وشاهدى النتيجة