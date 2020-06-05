الدوري البرتغالي.. الاعتداء على حافلة فريق بنفيكا وإصابات بالغة للاعبين

أعلن نادي بنفيكا البرتغالي تعرض حافلة الفريق الأول لكرة القدم للاعتداء من قبل بعض الجماهير بعد السقوط في فخ التعادل أمام فريق تونديلا ضمن منافسات الجولة ال25 من بطولة الدورى البرتغالي .





وأصيب عدد من اللاعبين بإصابات بالغة نقلو علي اثرها للمستشفي وهم جوليان فايجل وأندريا زيفكوفيتش .









وأضاف النادي في بيان رسمي عبر موقعها على الإنترنت انه يتعاون مع سلطات الأمن لملاحقة المتسببين في هذا العمل الإجرامي وطالبهم بسرعة الوصول للخارجين عن القانون ومحاسبتهم .



