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أستاذ علم نفس: الابتعاد عن مواقع التواصل أفضل الطرق لمواجهة اكتئاب كورونا.. فيديو

الجمعة 05/يونيو/2020 - 11:05 ص
حالة إكتئاب
حالة إكتئاب
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نورهان رأفت
قالت الدكتورة إيمان جمال الدين أستاذ علم النفس بجامعة عين شمس، إن الفترة الطويلة التي نقضيها في المنزل، بسبب جائحة كورونا، من الطبيعي أن تصيب الجميع بالقلق.

وأضافت إيمان جمال الدين عبر مداخلة هاتفية لـ إكسترا نيوز، أن إحساس التقييد في المنزل شيء مزعج، ولكن يجب النظر للجانب الإيجابي في الأزمة.

وأشارت أستاذ علم النفس إلى أنه من ضمن تلك الإيجابيات، أن الجلوس في المنزل يساعد على اكتشاف مواهب مشتركة بين أفراد الأسرة، وتنمية المواهب.

وأوضحت "جمال الدين" أنه من الضروري التكيف مع الظروف الحالية، والبحث الدائم عما كنا نرغب في تعلمه والتفرغ له ما قبل كورونا.

وتابعت أن التكيف يتم عن طريق البحث عن إهتمامات مشتركة بين الأسرة، مثل تفاهم الأباء مع أبنائهم ، والتحدث إليهم بشكل أكبر، والأبتعاد عن وسائل التواصل الإجتماعي قدر الإمكان.
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