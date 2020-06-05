غاب عنها الضمير.. ضبط صاحبة محل حلويات بالسعودية تتلاعب في تاريخ الصلاحية

رغم أن فيروس كورونا غيًر وبدًل العديد من العادات والسلوكيات السلبية التي كان يعيش عليها البشر ولاسيما في منطقتنا العربية؛ فإن بعض ممن غاب عنهم الضمير والأخلاق مازالوا يتلاعبون بحياة ذويهم من أبناء أوطانهم، وهو ما يتطلب متابعة ومراقبة الأجهزة لردع كل من تسول له نفسه الإضرار بحياة المواطنين بالاراضي العربية والإسلامية.
يقظة الأجهزة الرقابية بالمملكة العربية السعودية مكًنتها من كشف معدومي الضمير وفاقدي الشرف والأمانة حيث استطاعت الفرق الرقابية التابعة لوزارة التجارة بالمملكة من ضبط محل حلويات إحترف التزوير والتلاعب في تواريخ الصلاحية وإعادة بيع منتجاته بعد إنتهاء صلاحيتها، الأمر الذي قد يضر بصحة المواطنين ومن يبتعون تلك المنتجات الغير صالحة للاستخدام الإنساني الآمن.
بهدف التربح والكسب الغير شريف، اعترفت صاحبة المحل المخالف بتزوير تاريخ الصلاحية بعد الإنتهاء بل وتمديد الصلاحية لمدة ستة اشهر اضافية وإعادة بيعها للمستهلكين في مشهد غاب عنه الضمير والقيم الإسلامية التي تحثنا علي عدم الغش في البيع والشراء.
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وعلي الفور صادرت الفرق الرقابية النشطة الكميات المضبوطة وإيقاف طاقم المحل وصاحبته وإحالتهم جميعا للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية والقانونية بحقهم حتي يكونوا عبرة لم يدفعه شيطانه للتلاعب بحياة السعوديين.