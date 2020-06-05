غاب عنها الضمير.. ضبط صاحبة محل حلويات بالسعودية تتلاعب في تاريخ الصلاحية

رغم أن فيروس كورونا غيًر وبدًل العديد من العادات والسلوكيات السلبية التي كان يعيش عليها البشر ولاسيما في منطقتنا العربية؛ فإن بعض ممن غاب عنهم الضمير والأخلاق مازالوا يتلاعبون بحياة ذويهم من أبناء أوطانهم، وهو ما يتطلب متابعة ومراقبة الأجهزة لردع كل من تسول له نفسه الإضرار بحياة المواطنين بالاراضي العربية والإسلامية.





يقظة الأجهزة الرقابية بالمملكة العربية السعودية مكًنتها من كشف معدومي الضمير وفاقدي الشرف والأمانة حيث استطاعت الفرق الرقابية التابعة ل وزارة التجارة بالمملكة من ضبط محل حلويات إحترف التزوير والتلاعب في تواريخ الصلاحية وإعادة بيع منتجاته بعد إنتهاء صلاحيتها، الأمر الذي قد يضر بصحة المواطنين ومن يبتعون تلك المنتجات الغير صالحة للاستخدام الإنساني الآمن.



