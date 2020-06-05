النشرة الاقتصادية لـ "صدى البلد" جولة وزير الإسكان.. توقعات بأهم قرارات اجتماع أوبك.. البنوك الأكثر استحواذا على البورصة.. انخفاض أسعار الدواجن.. صندوق النقد يقرض المغرب

قام الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بزيارة لمشروع "مدينتي" بالقاهرة الجديدة، حيث كان في استقباله هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة .







وأثناء الزيارة قام هشام طلعت مصطفى بشرح لمكونات وعناصر "مدينتي " وحجم الأعمال المنفذة والجاري تنفيذها وفق المخطط العام للمشروع، ثم قاما بجولة ميدانية تفقدا خلالها تطورات الأعمال بالمشروع وعددا من المجموعات السكنية، وأيضا الوحدات السكنية الخاصة بحصة وزارة الإسكان والمرافق في مشروع "مدينتي" .





