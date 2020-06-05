النشرة الاقتصادية لـ "صدى البلد" جولة وزير الإسكان.. توقعات بأهم قرارات اجتماع أوبك.. البنوك الأكثر استحواذا على البورصة.. انخفاض أسعار الدواجن.. صندوق النقد يقرض المغرب
الجمعة 05/يونيو/2020 - 04:31 م
يستعرض موقع صدى البلد الإخباري، فى نشرته الاقتصادية اليوم الجمعه 5 يونيو 2020 ، أهم الأخبار الخاصة بالجانب الاقتصادي المصري، وأبرز الخدمات المقدمة من الموقع للقراء، والتي جاء في مقدمتها صندوق النقد العربى يقدم قرصا للمغرب، وجوله وزير الإسكان فى مدينتى، وأهم القرارات المتوقعة لاجتماع أوبك ، وأسعار الدواجن واستحواذ قطاع البنوك على البورصة
يحرص صندوق النقد العربي على دعم جهود دوله الأعضاء لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية والهيكلية ومواجهة التحديات المختلفة، من خلال عدد من الوسائل متضمنة توفير التمويل لتلبية احتياجات موازين المدفوعات والموازنات العامة، وتمويل التجارة من خلال برنامج تمويل التجارة العربية التابع له، هذا إلى جانب دوره في تعزيز التشاور والنقاش في قضايا الاقتصاد والتمويل والتنمية من خلال أطره وفعالياته المختلفة، وتقديم المشورة الفنية للدول الأعضاء في مجال السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية، وتوفير التدريب للموظفين الحكوميين في الدول الأعضاء من خلال معهد التدريب وبناء القدرات في الصندوق. ويهتم الصندوق بتقديم الدعم المالي والفني لدوله الأعضاء في هذه الفترة بوجه خاص في ضوء التطورات الحاصلة بسبب فيروس كوفيد-19، وما يترتب عنه من تداعيات على الأصعدة الاقتصادية والمالية في جوانبها المختلفة؛ حيث تأتي مساعدة الصندوق في هذا الصدد كداعم لجهود الدول الأعضاء الإصلاحية وإجراءاتها المتخذة لتحفيز الاقتصاد وتوفير السيولة بهدف احتواء الآثار السلبية لتفشي الفيروس.
وأثناء الزيارة قام هشام طلعت مصطفى بشرح لمكونات وعناصر "مدينتي " وحجم الأعمال المنفذة والجاري تنفيذها وفق المخطط العام للمشروع، ثم قاما بجولة ميدانية تفقدا خلالها تطورات الأعمال بالمشروع وعددا من المجموعات السكنية، وأيضا الوحدات السكنية الخاصة بحصة وزارة الإسكان والمرافق في مشروع "مدينتي" .
شهدت أسعار الدواجن بالأسواق انخفاضا خلال الفترة الراهنة بسبب عدة عوامل من أهمها انتهاء مواسم تكالب المواطنين علي مثل هذه السلع ، وظهور باكورة إنتاج الدواجن الجديدة . وفى هذا الصدد ، يقدم موقع صدى البلد لقرائه خدمة التعرف على أسعار أهم المواد الغذائية وأهم التغيرات التى تطرأ عليها يوميا، ومن بينها الدواجن التى استقرت فى مستهل تعاملات اليوم الجمعة 5 يونيو 2020.
تصدر قطاع البنوك
قطاعات البورصة من حيث قيمة التداول خلال الخمس جلسات الأخيرة بعد تداول 23.6 مليون ورقة مالية، بقيمة تداول 1.1مليار جنيه.
وتلاه قطاع العقارات
بتداول 301 مليون ورقة مالية بقيمة 675 مليون جنيه، ثم قطاع موارد أساسية بتداول 71.9 مليون ورقة مالية بقيمة 581.6 مليون جنيه.
ربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة المصرية نحو 25.5 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع المنتهي اليوم الخميس ليستقر عند مستوى 568.1 مليار جنيه مقابل مستوى 542.6 مليار جنيه أول الأسبوع.
قال كامل الحرمي خبير النفط الكويتي، إن الدول المنتجة والمصدرة للنفط تبحث عن استقرار في أسعار برميل النفط
، حيث تسعى لمعرفة تذبذب الأسعار حتى تتمكن للتخطيط للمستقبل، مشيرا إلى أن المطلوب حاليا هو التنسيق والالتزام وهي أمور صعبة جدا بحال لم يرتفع سعر النفط إلى 40 دولارا، حيث لن يتحقق الالتزام بدون إيرادات نفطية مناسبة.
وأضاف الحرمي في تصريحات تلفزيونية له، علينا معرفة ماهو المعدل الإجمالي لخفض الإنتاج سواء تم اتخاذ معدل أوبك أو معدلات من خارج أوبك في أميركا مثلا، وفي حال تم التخفيض فوق معدل 10 ملايين برميل هل تعتبر 200 مليون برميل الإضافية من نيجيريا أو العراق مشكلة؟.