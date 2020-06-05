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رئيس وزراء أستراليا يتعرض لموقف محرج على الهواء.. شاهد

الجمعة 05/يونيو/2020 - 11:05 ص
رئيس وزراء استراليا
رئيس وزراء استراليا
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شيرين عادل

عرضت فضائية يورو نيوز  مقطع فيديو رصد  موقفا محرجا تعرض له رئيس الوزراء الأسترالى عندما قاطعه أحد الأشخاص وطلب منه مغادرة حديقته. 

ووفقأ للتقرير فقد قاطع رجل رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون خلال مؤتمر صحفي وطلب من الصحفيين مغادرة حديقته حيث كانوا يقفون.

وكان موريسون في بلدة جونجون بولاية نيو ساوث ويلز ليعلن أن حكومته تسعى لإنقاذ قطاع البناء السكني الذي يمثل شريان الحياة في المنطقة من الانكماش الذي سببه وباء كورونا. وقدم خلال الكلمة تقديم منح بقيمة 25000 دولار أسترالي لمن يرغبون في بناء منازل جديدة أو تجديد المساكن القائمة.

الرجل صاح من أمام باب منزله، وطلب من الصحفيين عدم المشي على العشب، وقال مشيرًا إليه: "مرحبا جميعًا، لقد قمت بإعادة زرع العشب مؤخرًا، فرجاءً ابتعدوا عنه".

وتوجه موريسون إلى الصحفين وطالبهم بالابتعاد عن حديقة الرجل قبل أن يواصل مؤتمره الصحفي.
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