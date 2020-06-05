دار الحنان.. أحدث مجمع لعزل مصابي فيروس كورونا بـ الفيوم

أعلن عادل عبدالكريم عبدالعال رئيس مركز ومدينة اطسا، إنه جار تخصيص وتجهيز مجمع دار الحنان بالغرق ليكون مكان عزل لحالات الإصابة البسيطة بفيروس كورونا المستجد بمركز إطسا، بالمشاركة مع الأهالي من القرية ومؤسسات المجتمع المدني.





إقرا أيضا :





وأكد "عبدالعال" أن التجهيز لمجمع دار الحنان بالغرق جاء بناءً على توجيهات الدكتور احمد الانصارى محافظ الفيوم ، مشيرًا إلى أنه تفقد المجمع اليوم برفقة عبدالحميد عبد المولى التومي رئيس الوحدة المحلية بالغرق والمهندس محمود بيومى رجل الاعمال ، للوقوف علي حالة المبنى بالموقع والتجهيزات التى ستنفذ من غدا من جانب بعض مؤسسات المجتمع المدني، والجهود الفردية ، وبمواصفات طبية دقيقة ومراعاة مطابقتها للمواصفات التى حددتها منظمة الصحة وتحت إشراف مديرية الصحة بالفيوم ، ليكون مكانًا لعزل الحالات الإيجابية لفيروس كورونا المستجد البسيطة بمركز إطسا، حافظا على أرواح الأهالي بالمركز.





وأشاد رئيس مجلس المدينه بالدور البطولى الذى يقوم به أفراد الأطقم الطبية من أطباء وتمريض وكافة العاملين بالمنظومة الصحية، خلال هذه المرحلة الحرجة التى تمثل حربًا تواجه العالم لأول مرة، مؤكدًا أن الفريق الطبى المصرى يبذل مجهودات مضنية للحفاظ على أرواح المواطنين ومواصلة العمل ليلا ونهارا للتغلب على الأزمة الراهنة، مؤكدًا تقديم كل الدعم والشكر لهم على أداء عملهم، وللجهود من من أهالى قرية الغرق والشباب.