تنفيذ ١٧ قرار إزالة بمركزى كفر الدوار والدلنجات

تمكنت الأجهزة التنفيذية المختصة بمحافظة البحيرة بمركزى كفر الدوار والدلنجاتمن تنفيذ ٢٧ قرار لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بمساحة ألفى متر فى إطار إتخاذ كافة الإجراءات القانونية تأكيدا على هيبة الدولة.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء هشام آمنه- محافظ البحيرة بإستمرار حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة حفاظا على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة وردع المخالفين .

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وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار برئاسة اللواء أحمد مرزوق بإزالة 10 حالات تعدي علي أراضي أملاك الدولة بمساحة 720 متر مربع تضمنت إزالة 5 حالات تعدي على أملاك الدولة بمنطقة كفر الدوار البلد بمساحة 360 متر مربع

و إزالة عقار على مساحة 150 متر "عبارة عن طابق أرضي و أعمدة ومباني الطابق الأول علوي"بالإضافة إلى إزالة 3 محلات مخالفة على مساحة 60 متر و عشة على مساحة 150 متر " أراضي أملاك دولة" بمنطقة كفر الدوار البلد وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين

وأسفرت الحملة التي نفذتها الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات برئاسة كامل غطاس، من ازالة 7 حالات تعدي علي الأراضي الزراعية بمساحة 1089 متر بالبندر وقرية المسين عبارة عن مباني مقسمة بالطوب الأبيض والمونة الاسمنتية.