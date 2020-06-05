شعائر صلاة الجمعة من الجامع الأزهر الشريف .. فيديو

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من جانبها، أكدت وزارة الأوقاف أنها لم تدل بأي معلومات ولن تدلي بأي معلومات حول تحديد موعد عودة العمل بالمساجد سواء الجمع أو الجماعات .





وأن الأمر سيتم اتخاذ القرار فيه كما أعلن بيان مجلس الوزراء الموقر في اجتماع لجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء والتي ستجتمع بإذن الله تعالى الأسبوع المقبل ، وأن الوزارة ملتزمة تمام الالتزام بما يصدر عن هذه اللجنة برئاسة معالي رئيس مجلس الوزراء .





وأعلنت الوزارة أنه لم يتم الإدلاء بأي معلومات عن طبيعة ما قدمته الوزارة لمجلس الوزراء الموقر أو ما تم مناقشته بشأن خطتها طالما أن الأمر ما زال قيد الدراسة باللجنة ، كما تؤكد أنه لا يمثلها إلا البيانات الرسمية التي تنشر على موقعها الرسمي أو موقع مجلس الوزراء الموقر .