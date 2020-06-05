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شعائر صلاة الجمعة من الجامع الأزهر الشريف .. فيديو

الجمعة 05/يونيو/2020 - 12:09 م
شعائر صلاة الجمعة
شعائر صلاة الجمعة
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محمود محسن
أذاعت القناة الأولى بالتليفزيون المصري شعائر صلاة الجمعة من الجامع الأزهر الشريف  بحضور أئمة الجامع والعاملين به بدون حضور جمهور، مع اتباع الإجراءات الاحترازية للحماية من وباء كورونا.

وألقى أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، خطبة الجمعة عن «الإسلام في مواجهة النوازل والشدائد».

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من جانبها، أكدت وزارة الأوقاف أنها لم تدل بأي معلومات ولن تدلي بأي معلومات حول تحديد موعد عودة العمل بالمساجد سواء الجمع أو الجماعات .

وأن الأمر سيتم اتخاذ القرار فيه كما أعلن بيان مجلس الوزراء الموقر في اجتماع لجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء والتي ستجتمع بإذن الله تعالى الأسبوع المقبل ، وأن الوزارة ملتزمة تمام الالتزام بما يصدر عن هذه اللجنة برئاسة معالي رئيس مجلس الوزراء .

وأعلنت الوزارة أنه لم يتم الإدلاء بأي معلومات عن طبيعة ما قدمته الوزارة لمجلس الوزراء الموقر أو ما تم مناقشته بشأن خطتها طالما أن الأمر ما زال قيد الدراسة باللجنة ، كما تؤكد أنه لا يمثلها إلا البيانات الرسمية التي تنشر على موقعها الرسمي أو موقع مجلس الوزراء الموقر .
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