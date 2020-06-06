لمواجهة كورونا.. صحة البرلمان: تشريعات منتظرة لدعم الأطباء في الأزمة

قال النائب عبد المنعم شهاب، وكيل لجنة الصحة بالبرلمان، إن الحكومة استجابت لمطالب اللجنة بدعم الأطباء والسعي لتنفيذ مطالبهم وحمايتهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد بتوفير أماكن لعزل الأطقم الطبية بالمستشفيات وزيادة المساحات الطبية للمخالطين بالمستشفيات.
وطالب شهاب في تصريحات لـ"صدى البلد"، بتفعيل قرار رئيس الوزراء بمعاملة أسر الأطقم الطبية كأسر شهداء الجيش والشرطة من خلال صندوق مخاطر أعضاء المهن الطبية، الذي أعلن عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي، منوها بوجود تشريعات بالمجلس لتفعيل القرار.
وأضاف أن لجنة الصحة بالبرلمان، تنتظر إرسال الحكومة مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية للعاملين في الجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، والصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنة 2014.
وأوضح أن تعديلات القانون تنص على زيادة فئات بدل المهن الطبية 75%، بجانب رفع سن الإحالة إلى المعاش للمخاطبين بأحكام القانون لتصبح 65 سنة بدلًا من 60 سنة، للاستفادة من خبراتهم وكفاءتهم.