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لا تستمعوا إلى الشائعات.. التموين: لا مساس بسعر رغيف الخبز

الجمعة 05/يونيو/2020 - 12:41 م
رغيف الخبز المدعم
رغيف الخبز المدعم
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شيرين عادل
قال طلعت حسن، وكيل وزارة التموين، إن الوزارة أكدت مرارأ وتكرارأ على عدم المساس أو الاقتراب من رفع سعر رغيف الخبز المدعم.

وأكد "حسن"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر والمذاع عبر فضائية مصر الأولى، أن تكلفة رغيف الخبز المدعم بـ5 قروش ولا صحة على الإطلاق من الشائعات التى ترددت خلال الفترة الأخيرة.

وطالب طلعت حسن، المواطنين بعدم الانسياق وراء تلك الشائعات المغرضة الخاصة برفع أسعار رغيف الخبز، مشيرا إلى أن الوزارة تراهن على وعى المواطن بعدم تصديق مثل هذه الشائعات والمعلومات المغلوطة.

وأشار وكيل وزارة التموين، إلى إطلاق حملات مشددة دورية بشأن أى مخالفات والتعامل معها بصرامة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بشأنهم.

وتابع، أن الدولة تتحمل فى الموازنة الجديدة 2020- 2021 الفرق الحقيقى ما بين بيع سعر البيع للمواطن بتكلفة 5 قروش والتكلفة الحقيقية وترفع دائما أى أعباء على كاهل المواطن.
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