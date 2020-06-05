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ديني

الأوقاف تطور منتجاتها في مواجهة كورونا وبأسعار زهيدة لخدمة المجتمع..صور

الجمعة 05/يونيو/2020 - 12:36 م
الأوقاف تطور منتجاتها
الأوقاف تطور منتجاتها في مواجهة كورونا
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عبد الرحمن محمد
طورت المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف إنتاجها من الواقي المكتبي: الشرائح العازلة الشفافة، وذلك بأسعار خارج المنافسة، كونها تهدف أساسا إلى خدمة المجتمع ، في ضوء دور وزارة الأوقاف في مجال البر وخدمة المجتمع ومجالات التنمية.

ويأتي ذلك بعد تطوير واقي الوجه الشفاف، وإنتاجها الكمامة القطنية القابلة للغسل وإعادة الاستخدام للشخص نفسه، وبوابات التعقيم.


وكانت المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف نجحت في إنتاج بواكير أعمالها من حاجز المكتب الواقي ودخل حيز التنفيذ . وذلك في إطار تعزيز منتجاتها لخطة التعايش مع فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وناشد د. محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، المواطنين بضرورة التزام تعليمات إجراءات السلامة والوقاية من فيروس كورونا وتحقيق معنى التوكل على الله سبحانه وتعالى وليس التواكل قائلًا:"ارتد الكمامة وتوكل، تجنب المصافحة وتوكل، حقق التباعد وتوكل".

وأضاف جمعة في تدوينة له عبر صفحته الرسمية بالفيسبوك قائلا: "إذا حققنا ذلك نكون قد فهمنا وطبقنا معنى اعقلها وتوكل".

الأوقاف تطور منتجاتها في مواجهة كورونا وبأسعار زهيدة لخدمة المجتمع..صور
الأوقاف تطور منتجاتها في مواجهة كورونا وبأسعار زهيدة لخدمة المجتمع..صور
الأوقاف تطور منتجاتها في مواجهة كورونا وبأسعار زهيدة لخدمة المجتمع..صور
الأوقاف تطور منتجاتها في مواجهة كورونا وبأسعار زهيدة لخدمة المجتمع..صور
الأوقاف تطور منتجاتها في مواجهة كورونا وبأسعار زهيدة لخدمة المجتمع..صور
الأوقاف تطور منتجاتها في مواجهة كورونا وبأسعار زهيدة لخدمة المجتمع..صور
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