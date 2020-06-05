AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

هجم عليهم بـ سكين.. بواب حضانة صيني يصيب 37 طفلا بجروح خطيرة.. فيديو وصور

الجمعة 05/يونيو/2020 - 01:30 م
إصابة الأطفال بعد
إصابة الأطفال بعد الهجوم عليهم بسكين
Advertisements
أماني إبراهيم
أصاب حارس مدرسة ابتدائية مسلح بسكين، ما لا يقل عن 39 تلميذا وأعضاء هيئة تدريس في روضة أطفال (حضانة) في جنوب الصين، ائتمنته إدارة المدرسة ورياض الأطفال على أرواح ابنائهم فلم يأت الخطر إلا منه.

وفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية فقد وقع هذا الهجوم في المدرسة الابتدائية المركزية في منطقة وتشو بمنطقة قوانجشي، امس الخميس.

وتوصلت الشرطة الصينية إلى المجرم ويدعى (لي شياو مين) وعمره 50 عاما، والذي كان يعمل في المدرسة كحارس أمن، وتم نقل كل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، ووفقا لما نشرته الحكومة المحلية لا يوجد وفيات.

واصيب في هذا الحادث مدير المدرسة أيضا وحارس آمن آخر، وتم نقلهم إلى المستشفى في حالة حرجة، وعانى 37 طفل بإصابات بدرجات متفاوتة، وواحد منهم فقط في حالة خطيرة.

ونشرت الصور ومقاطع الفيديو على وسائل التواصل الإجتماعي للأطفال وهم يجلسون بجوار بعضهم البعض مصابين، وودمائهم لا تتوقف  بعدما طعنهم الحارس المختل بالسكين.

<iframe allowfullscreen frameborder="0" width="698" height="573" scrolling="no" id="molvideoplayer" title="MailOnline Embed Player" src="https://www.dailymail.co.uk/embed/video/2185328.html"></iframe>
هجم عليهم بـ سكين.. بواب حضانة صيني يصيب 37 طفلا بجروح خطيرة.. فيديو وصور
هجم عليهم بـ سكين.. بواب حضانة صيني يصيب 37 طفلا بجروح خطيرة.. فيديو وصور
هجم عليهم بـ سكين.. بواب حضانة صيني يصيب 37 طفلا بجروح خطيرة.. فيديو وصور
هجم عليهم بـ سكين.. بواب حضانة صيني يصيب 37 طفلا بجروح خطيرة.. فيديو وصور
هجم عليهم بـ سكين.. بواب حضانة صيني يصيب 37 طفلا بجروح خطيرة.. فيديو وصور
هجم عليهم بـ سكين.. بواب حضانة صيني يصيب 37 طفلا بجروح خطيرة.. فيديو وصور
هجم عليهم بـ سكين.. بواب حضانة صيني يصيب 37 طفلا بجروح خطيرة.. فيديو وصور
هجم عليهم بـ سكين.. بواب حضانة صيني يصيب 37 طفلا بجروح خطيرة.. فيديو وصور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

في أول ظهور بعد الإصابة بـ كورونا.. الأمير تشارلز يتغلب على ملل الحجر الصحي بالتصفيق| فيديو

وفاة نجم سلسلة أفلام سيد الخواتم بسبب إصابته بـ كورونا.. تفاصيل

مقرب من بوتين.. أكبر كاهن روسي يصلى فى السماء بسبب كورونا.. فيديو وصور

شاهد.. مخلوق بحري عجيب يضيئ شواطئ أستراليا.. فيديو وصور

تفاصيل سارة لشفاء مريض كورونا المسن صاحب صورة الغروب الأخير.. فيديو وصور

ظاهرة مخيفة.. الرصاص يسقط من السماء على المارة ببريطانيا.. شاهد

ترشيحاتنا

كورونا والبنك التجارى الدولى.. التفاصيل الكاملة لإصابة 34 موظفا بالفيروس

محمد عبد الرحمن متمنيا الشفاء لـ أشرف زكي: ربنا يحفظلك قلبك اللي شايل هم الكل

بث مباشر.. أول صلاة جمعة من الجامع الأزهر بعد عودتها

هل أصيب ليونيل ميسي بفيروس كورونا؟..غياب نجم برشلونة عن التدريبات يزيد التكهنات

مواجهة حسم الدوري الإنجليزي.. تحديد موعد مباراة ليفربول أمام إيفرتون

محامي حمدي النقاز يرد على اتهامات مرتضى منصور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مصر وأفريقيا.. القاهرة نهر العطاء لـ بوروندي منذ الاستقلال.. صور

سوزوكي اسبريسو suzuki s presso 2020 بمواصفات قياسية في مصر .. صور

بالريال وبعد الخصم.. تعرف على سعر فستان روجينا فى أحدث جلسة تصوير