هجم عليهم بـ سكين.. بواب حضانة صيني يصيب 37 طفلا بجروح خطيرة.. فيديو وصور

أصاب حارس مدرسة ابتدائية مسلح بسكين، ما لا يقل عن 39 تلميذا وأعضاء هيئة تدريس في روضة أطفال (حضانة) في جنوب الصين، ائتمنته إدارة المدرسة ورياض الأطفال على أرواح ابنائهم فلم يأت الخطر إلا منه.





وفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية فقد وقع هذا الهجوم في المدرسة الابتدائية المركزية في منطقة وتشو بمنطقة قوانجشي، امس الخميس.





وتوصلت الشرطة الصينية إلى المجرم ويدعى (لي شياو مين) وعمره 50 عاما، والذي كان يعمل في المدرسة كحارس أمن، وتم نقل كل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، ووفقا لما نشرته الحكومة المحلية لا يوجد وفيات.





واصيب في هذا الحادث مدير المدرسة أيضا وحارس آمن آخر، وتم نقلهم إلى المستشفى في حالة حرجة، وعانى 37 طفل بإصابات بدرجات متفاوتة، وواحد منهم فقط في حالة خطيرة.





ونشرت الصور ومقاطع الفيديو على وسائل التواصل الإجتماعي للأطفال وهم يجلسون بجوار بعضهم البعض مصابين، وودمائهم لا تتوقف بعدما طعنهم الحارس المختل بالسكين.





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