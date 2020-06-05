لا للمخدرات.. فيديو ساخر يفضح أكاذيب المقاول الهارب محمد على.. فيديو

انتشر فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعى تضمن هجوم ساخر من المقاول الهارب محمد على أظهر تناقضات وأكاذيب الأخير والإستعانة بشعار لا للمخدرات كشفت عن بطلان وإدعاء تصريحاته السابقة.
وكشف الفيديو عن كذب وتضليل المقاول الهارب محمد على ، والذى أظهر جمل رددها الأخير وبعد ذلك نفاها جملة وتفصيلأ والتى أثبتت تزييفه للحقائق منها " احنا عندنا خلاف فى فلوس"، لينفى كلامه فى فيديو آخر " الموضوع مش موضوع فلوس".
وكشف الفيديو أيضأ عن جمل وعبارات قالها المقاول الهارب محمد على " أنا ليا فلوس عندكم " ، ويظهر بعدها بتصريحات تنفى كلامه " أنا مش عايز الفلوس"، بالإضافة لعبارات أخرى اعترف فيها "أنا اللى عملت معاهم الخناقة دى هم ماكلوش فلوسى، وأنا ماليش دعوة بسياسة ولا نيلة".
يذكر أن محكمة جنح التهرب الضريبي شهدت خلال شهر فبراير الماضى عدة احكام مهمه بشأن المقاول الهارب محمد علي، حيث اصدرت المحكمة حكمها بسجنه 3 سنوات وكفالة 100 ألف في احدى القضايا المتهم فيها بالتهرب الضريبي.
وذلك بعد صدور حيثيات المحكمة التي وصفت المتهم الهارب بأنه زوّر وتهرب من دفع ضرائب قيمتها 48 مليون جنيه ، كما قضت
محكمة جنح التهرب الضريبى بمعاقبة المقاول الهارب «محمد علي» للمرة الثالثة بالسجن 3 سنوات وكفالة 100 ألف جنيه، وغرامة 5 آلاف جنيه، وإلزامه برد مبلغ 711 ألفا و480 جنيهًا، وسداد مثل الضريبة المستحقة.