لا للمخدرات.. فيديو ساخر يفضح أكاذيب المقاول الهارب محمد على.. فيديو





يذكر أن محكمة جنح التهرب الضريبي شهدت خلال شهر فبراير الماضى عدة احكام مهمه بشأن المقاول الهارب محمد علي، حيث اصدرت المحكمة حكمها بسجنه 3 سنوات وكفالة 100 ألف في احدى القضايا المتهم فيها بالتهرب الضريبي.





وذلك بعد صدور حيثيات المحكمة التي وصفت المتهم الهارب بأنه زوّر وتهرب من دفع ضرائب قيمتها 48 مليون جنيه ، كما قضت

محكمة جنح التهرب الضريبى بمعاقبة المقاول الهارب «محمد علي» للمرة الثالثة بالسجن 3 سنوات وكفالة 100 ألف جنيه، وغرامة 5 آلاف جنيه، وإلزامه برد مبلغ 711 ألفا و480 جنيهًا، وسداد مثل الضريبة المستحقة.