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ساحة رأي

داليا السواح تكتب: أمريكا والربيع الغربي

الجمعة 05/يونيو/2020 - 02:08 م
صدى البلد
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اسبوع ناري فرض علينا التعليق علي احداثة في مقال اليوم فقد شهدت الولايات المتحدة  بلد الحريات اعمال شغب تدخل في اسبوعها الاول بعد مقتل جورج فلويد المواطن ذو الاصول الافريقية عقب القبض عليه  من قبل الشرطة الامريكية و تعمد احد افراد الشرطة وضع ركبته علي رقبته مده ٦ دقائق حتي لقي حتفة مخنوقا لتكشف دوله الديموقراطية القناع و نظهر الوجهه الحقيقي للعنصرية و التنمر  . بدات الاحداث بنزول المواطنين الي الشارع للتظاهر في مدينه مينيابوليس احتجاجا علي مقتل فلويد و زادت بقعه الاحتجاجات لتطول الكثير من الولايات الامريكية وصولا الي البيت الابيض لنجد ترامب يهرب مترجلا علي قدمية وسط حرسة الخاص متوجها الي كنيسة سانتياجو  ... فلاول مرة منذ ٤ شهور و يزيد يتحول اهتمام العالم عن ازمة كوفيد ١٩ ليهتم باحداث الولايات المتحدة التي يشارك فيها كل الاعراق فتشعر ان هذا الحادث القشة التي قسمت ظهر البعير و كانت المنفذ الوحيد لتعبير الشعب الامريكي عن غضبة و سخطة من الاحداث الماضية فهل متوقع في الايام القادمة مشاهدة ملامح الربيع الغربي !!!!  فقد هدد ترامب بنزول الجيش و طلب من الشرطة قمع المتظاهرين  و بمتابعه الاحداث تجد سيارات الشرطة تدهس المواطنين الامريكين و قرارات بفرض الحظر للكثير من الولايات مع عدم التزام المواطنين باي قرارات .. وسط عمليات موسعه من السرقة و النهب و اعمال الشغب وسط صمت تام من قبل منظمة حقوق الانسان و عدم طلبها لامريكا بتقبل الاعتراضات و تعبير المواطنين عن طلباتهم و عدم التنديد بقمع الحريات الذي تمارسه امريكا و الادهش من ذلك هو حاله التلاحم التي يعيشها المواطنين الامريكين دون التزام بمسافات الامان او لبس الكمامات  الا قليلا حتي الرئيس نفسة و طاقمة لا تجدة ملتزم باقل الاجراءات الاحترازية مما يضع الكثير من علامات الاستفهام حول انتشار وباء كورونا و تاكيد التكهنات التي تقترب من انه صناعه امريكية ...  اين تصريحات الحديث عن كورونا و المناداه بالتباعد !!! اين اجراءات الحيطة و الحظر ؟؟اعتقد بان الايام القليله القادمة سوف تكشف و تجيب عن الكثير من التساؤلات  هل نتوقع انهيار امبراطورية امريكا اثر حادث التنمر و كشف قناعها الحقيقي!!! كنا علي صواب عندما اعتقدنا ان الوباء سوف يقلب خريطه العالم الاقتصادية و لكن لم نتخيل انه سوف يكشف عن الوجة الحقيقي لامبراطورية امريكا هل ستكون نهاية امريكا علي يد دونالد ترامب ؟ هذا ما سوف تكشفة الايام القادمة و لكن الاهم و اذا كانت لم تنطق منظمات حقوق الانسان فيجب ان تناشد  كافة الدول  الرئيس الامريكي بظبط النفس و الامتثال الي رغبة الشعب فهذه هي الديمقراطية  التي نادت بها امريكا و لم تعمل بها فقد كشفت امريكا عن وجهها الحقيقي لتعلن انها بلد العنصرية لا بلد الحريات
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