AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بعد إسقاط عضويتهم.. اعتقال 3 نواب بالبرلمان التركي

الجمعة 05/يونيو/2020 - 02:01 م
البرلمان التركي
البرلمان التركي
Advertisements
قسم الخارجي
ألقت السلطات في تركيا القبض على 3 من نواب المعارضة التركية في البرلمان، بعد ساعات قليلة من إسقاط عضويتهم.

وكان البرلمان التركي قد اسقط عضوية النواب ليلى جوفن وموسى فارس من حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، والنائب أنيس بربرأوغلو من حزب الشعب الجمهوري، اكبر أحزاب المعارضة التركية، بسبب أحكام قضائية صدرت بحقهم.

من جهة أخرى، ذكرت صحيفة "عاجل" السعودية أن الحكومة التركية تخطط لمنح صلاحيات جديدة لقوة شرطة قوامها 28000 رجل؛ ما أثار مخاوف معارضين من أنه يجري إعدادها ليكون ولاؤها للرئيس رجب طيب أردوغان وليس للدولة التركية.

ووفق مشروع قانون، يرجح إقراره من قبل البرلمان بحلول اليوم الجمعة، فإن القوة الجديدة ستكون مخولة بطلب الكشف عن هويات المواطنين وإخضاعهم لعمليات تفتيش جسدي.


وستقدم هذه القوات الدعم في مواجهة المتظاهرين، فيما من المقرر أن يتلقى أفراد القوة تدريبًا في مجال حقوق الإنسان والأسلحة النارية وفقًا لمشروع القانون.

ونقلت الصحيفة عن النائب عن حزب الشعب الجمهوري علي أوزتونك قوله إن حزبه قلق من أن تصبح القوة «حراس نظام» موالين لحزب العدالة والتنمية الحاكم.

وقال محمد ميتانيت كولهاوغلو، عضو البرلمان عن حزب إيي المعارض، أمام البرلمان، الأربعاء، إن وسائل الإعلام أفادت بأن صلاحيات القوة الجديدة تسمح لها «بالتدخل في أسلوب حياة الناس، على غرار شرطة الأخلاق في إيران».

وعززت حكومة أردوغان، بالتحالف مع حزب الحركة القومية القومي، قوات الأمن منذ عام 2013، عندما اندلعت مظاهرات مناهضة للحكومة بسبب هدم حديقة وسط إسطنبول. وضاعفت هذا الجهد بعد انقلاب فاشل في عام 2016.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اتهامات مسيسة.. البرلمان التركي يجرد 3 نواب من مقاعدهم التشريعية

أخبار السعودية اليوم.. بوصلة الحمدين تقود قطر إلى الهاوية.. فرنسا تعلن السيطرة على كورونا.. واليونان تعلن استعدادها لرد عسكري على استفزازات أردوغان

قوامها 28 ألف فرد.. تركيا تؤسس قوة أمنية خاصة لحماية نظام أردوغان

ترشيحاتنا

بالريال وبعد الخصم.. تعرف على سعر فستان روجينا فى أحدث جلسة تصوير

موتوا بغيظكم.. تعليق جديد من حسام حبيب على أخبار خلافه مع شيرين عبد الوهاب

هل أصيب ليونيل ميسي بفيروس كورونا؟..غياب نجم برشلونة عن التدريبات يزيد التكهنات

إطلاق تليفزيون Nokia 43 .. تعرف على السعر والمواصفات

برشلونة يتوصل لاتفاق مع إنتر ميلان لضم الأرجنتيني مارتينيز

محمد عبد الرحمن متمنيا الشفاء لـ أشرف زكي: ربنا يحفظلك قلبك اللي شايل هم الكل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من بينها تقشير المنطقة المصابة.. 5 أخطاء احذريها في علاج حب الشباب

أنيقة وجذابة.. 10 صور تكشف جمال شيرين عبد الوهاب برفقة زوجها حسام حبيب

مصر وأفريقيا.. القاهرة نهر العطاء لـ بوروندي منذ الاستقلال.. صور