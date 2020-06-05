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محافظات

حق الشعب: إزالة 28 حالة تعد في حملة مكبرة بالفشن جنوب بني سويف

الجمعة 05/يونيو/2020 - 03:10 م
حملات ازالة التعديات
حملات ازالة التعديات
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محمد عبدالحليم
صرح الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ،أنه تمت إزالة 28 حالة تعد "في المهد" على مساحة فدان وعشرين قيراط بواقع 20 حالة بناحية صالح فريد التابعة  لمجلس قروي الفنت و 8 حالات بنزلة البرقى مجلس قروي اقفهص.

جاء ذلك خلال الحملة المكبرة التي نفذتها الوحدة المحلية لمركز ومدينة  الفشن"أمس الخميس "،بالتعاون والتنسيق مع الجهات الأمنية والتنفيذية المعنية، وفي إطار توجيهات القيادة السياسية وتكليفات الحكومة في هذا الملف. 

جاء ذلك خلال متابعته لسير العمل في ملف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضى أملاك الدولة التي يتم تنفيذها بالتعاون بين الوحدات المحلية ومديرية الزراعة والإدارة العامة للأملاك،وبالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والأمنية المعنية،وذلك تنفيذًا لتكليفات الحكومة بمواجهة كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية والتعامل بحسم في هذا الملف الحيوي من خلال استمرار حملات الإزالة،مع التركيز على إزالة التعديات في المهد. 

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وأكد محافظ بني سويف،أن المحافظة تعتمد على تنفيذ آليات محكمة ضمن خطتها المتكاملة للحفاظ على الرقعة الزراعية ،والتصدي لظاهرة التعدى على أراضى الدولة"وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، وتكليفات الحكومة بعدم استغلال البعض للظروف الحالية لارتكاب مخالفات أثناء تطبيق إجراءات مجابهة انتشار فيروس كورونا". 

واشار  إلى أن الخطة تعتمد على السير بالتوازى فى أكثر من اتجاه،منها تكثيف حملات الإزالة للتعديات القائمة، أوالمستجدة مع التركيز على التعديات في المهد، وفق برنامج زمني محدد،وفي إطار القانون بالتنسيق مع الجهات الأمنية والمعنية، وتذليل كافة الإجراءات أمام الجادين في ملف تقنين أراضى الدولة. 
حق الشعب: إزالة 28 حالة تعد في حملة مكبرة بالفشن جنوب بني سويف
حق الشعب: إزالة 28 حالة تعد في حملة مكبرة بالفشن جنوب بني سويف
حق الشعب: إزالة 28 حالة تعد في حملة مكبرة بالفشن جنوب بني سويف
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