أكاديمية البحث العلمي تمول مشروعات علوم حلوان البحثية .. تفاصيل

وتشمل هذه المشاريع:

1- " مشروع عن تصميم مسارات الرحلات الفضائية" ويقوم على هذا البحث الدكتور عماد محمد أبو الدهب، والدكتور محمد عبدالحميد صديق، والدكتور مدحت كمال محمد عمار من جامعة حلوان، والدكتور وائل نبيل أحمد من جامعة السويس.

ويتضمن هذا المشروع تصميم مهمة فضائية لسفينة فضاء غير مأهولة من كوكب الأرض إلى كوكب المريخ و تصميم رحلة العودة للأرض، ثم تصميم مسارات فضائية لسفينة فضاء للوصول إلى الكواكب البعيدة عن كوكب الأرض بإستخدام طريقة مساعدة الجاذبية مع تجنب الاصطدام مع الكواكب الأخرى، وتحديد فترات الرؤية بين قمرين صناعيين، بالإضافة إلى قوى التجاذب بدرجة دقة عالية.

2- مشروع عن دراسة الموجات بين مائعين غير ممتزجين ويقوم عليه الدكتور عماد محمد حمادة أبو الدهب، و الدكتور أحمد عبدالحكيم عبدالوهاب .





ويتضمن البحث دراسة الموجات التي تنتشر بين مائعين غير قابلين للامتزاج ثم اقتراح بعض المسائل المتعلقة بالموضوع وعمل نمذجة رياضية لهذه المسائل باستخدام معادلات الحركة والشروط الحدية ولهذه المسألة تطبيقات عديدة فى الصناعة والطب والعلوم الهندسية .



