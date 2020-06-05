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تعليم

أكاديمية البحث العلمي تمول مشروعات علوم حلوان البحثية .. تفاصيل

الجمعة 05/يونيو/2020 - 04:31 م
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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كريم ناصر
أعلنت كلية العلوم بجامعة حلوان تحت رعاية ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، والدكتور عماد أبو الدهب عميد الكلية، عن فوز عدد من المشاريع البحثية بقسم الرياضيات بالكلية بالتمويل من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في إطار مبادرة "Science up faculty of science".

وتشمل هذه المشاريع: 
1-  " مشروع عن تصميم مسارات الرحلات الفضائية"  ويقوم على هذا البحث الدكتور عماد محمد أبو الدهب، والدكتور محمد عبدالحميد صديق، والدكتور  مدحت كمال محمد عمار من جامعة حلوان، والدكتور وائل نبيل أحمد من جامعة السويس.

ويتضمن هذا المشروع تصميم مهمة فضائية لسفينة فضاء غير مأهولة من كوكب الأرض إلى كوكب المريخ و تصميم رحلة العودة للأرض، ثم تصميم مسارات فضائية لسفينة فضاء للوصول إلى الكواكب البعيدة عن كوكب الأرض بإستخدام طريقة مساعدة الجاذبية مع تجنب الاصطدام مع الكواكب الأخرى، وتحديد فترات الرؤية بين قمرين صناعيين، بالإضافة إلى قوى التجاذب بدرجة دقة عالية.

2- مشروع عن دراسة الموجات بين مائعين غير ممتزجين ويقوم عليه الدكتور  عماد محمد حمادة أبو الدهب، و الدكتور  أحمد عبدالحكيم عبدالوهاب . 

ويتضمن البحث دراسة الموجات التي تنتشر بين مائعين غير قابلين للامتزاج ثم اقتراح بعض المسائل المتعلقة بالموضوع وعمل نمذجة رياضية لهذه المسائل باستخدام معادلات الحركة والشروط الحدية ولهذه المسألة تطبيقات عديدة فى الصناعة والطب والعلوم الهندسية .

3- مشروع عن النمذجة الرياضية والمحاكاة العددية للزخم والانتقال الكتلى لنظام إزدواج البلازما مع سائل مقدم من الدكتور عماد محمد أبو الدهب، والدكتور  محمد عبدالحميد صديق، والدكتور وائل سيد عبدالرحمن . 

ويقدم المشروع البحثي نموذج رياضي لحركة غاز البلازما فوق سطح سائل من خلال حقن الغاز داخل فجوة اسطوانية بهدف معالجة هذا السائل من خلال انتقال دقائق كيميائية من الحالة الغازية إلى الحالة السائلة للتفاعل كيميائيا مع جزئيات غير صالحة الاستخدام، وإنتاج جزئيات أخرى صالحة، وكمثال على ذلك تنقية المياه وإزالة خلايا مريضة من نسيج حيوي.

4- مشروع بحثى عن دراسة فصول تعمم الحلقات اليمني النيوثرية ويهدف إلى  تعميم الحلقات النيوثرية اليمنى و دراسة بعض الخصائص الخاصة بها. كما أن للحلقات النيوثرية أهمية كبيرة في علم الجبر ولذلك جاء الاهتمام بتعميم هذا الفصل من الحلقات لما له من تطبيقات عديدة فى كثير من المجالات
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