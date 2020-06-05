AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

بعد حركة المحليات.. محافظ القاهرة: مشروعات الطرق والبناء المخالف أولوياتنا

الجمعة 05/يونيو/2020 - 03:01 م
محافظ القاهرة
محافظ القاهرة
Advertisements
عبد العزيز جمال

قال اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة  إن قيادات العاصمة مستعدون لخدمة الوطن الغالي مصر في اي موقع يتم اختيارهم له.


جاء ذلك على خلفية قرار اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية بإصدار حركة المحليات التي تضمنت نقل وترقية عدد من قيادات العاصمة.

اقرأ أيضا:



وثمن محافظ القاهرة جهودهم داعيا إياهم باستمرار بذل الجهد ومؤكدا أن الهدف الأول الذي نصبو إليه جميعا هو رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطن.


وأكد على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بعدة محاور أهمها متابعة تنفيذ مشروعات الطرق والنقل والقضاء على العشوائيات سواء كانت مساكن عشوائية أو أسواق عشوائية وكذلك التصدي لمخالفات البناء.


وأوضح أن القيادة السياسية دائما تؤكد على تسيير خطى العمل في المحاور السابقة جنبا إلى جنب مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا والتي تشتمل تكثيف أعمال التطهير للمنشآت الحيوية ، منع إقامة اي تجمعات من المواطنين ،والتزام المواطنين بارتداء الكمامات حرصا على صحتهم.

 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

16 طابقاً.. محافظ القاهرة: إزالة عقار مخالف في البساتين

مدبولي يوجه بسرعة الانتهاء من مشروعات الطرق والكباري ومشروع "ممشى أهل مصر"

رئيس الوزراء يترأس اجتماعا لمتابعة مشروعات تطوير القاهرة.. مدبولي يطالب بسرعة الانتهاء من «ممشى أهل مصر».. التأكيد على ضرورة إنجاز عمليات التطوير بالعاصمة في توقيتاتها الزمنية

خلال استقباله وزير قطاع الأعمال..محافظ القاهرة: محطات شحن كهربائي للسيارات بالمواقف والجراجات

محافظ القاهرة: تشكيل لجنة للتأكد من تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمواطنين داخل المستشفيات

ترشيحاتنا

بشرى سارة.. فيروس كورونا أقل قوة مقارنة بـ بداية انتشاره

كورونا والبنك التجارى الدولى.. التفاصيل الكاملة لإصابة 34 موظفا بالفيروس

أنيقة وجذابة.. 10 صور تكشف جمال شيرين عبد الوهاب برفقة زوجها حسام حبيب

شبيهة ياسمين صبري تشعل تويتر .. صور

سر وفاة الشباب.. أصحاب فصيلة دم واحدة الأكثر عرضة لمضاعفات كورونا

الأخ الكبير..منة فضالى تتمنى الشفاء لأشرف زكى وتدعو له

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علاج الكحة دون أدوية.. 3 مشروبات سريعة المفعول

من بينها تقشير المنطقة المصابة.. 5 أخطاء احذريها في علاج حب الشباب

أنيقة وجذابة.. 10 صور تكشف جمال شيرين عبد الوهاب برفقة زوجها حسام حبيب