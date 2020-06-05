بعد حركة المحليات.. محافظ القاهرة: مشروعات الطرق والبناء المخالف أولوياتنا





إن قيادات العاصمة مستعدون لخدمة الوطن الغالي مصر في اي موقع يتم اختيارهم له. قال اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة









جاء ذلك على خلفية قرار اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية بإصدار حركة المحليات التي تضمنت نقل وترقية عدد من قيادات العاصمة.





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وثمن محافظ القاهرة جهودهم داعيا إياهم باستمرار بذل الجهد ومؤكدا أن الهدف الأول الذي نصبو إليه جميعا هو رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطن.









وأكد على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بعدة محاور أهمها متابعة تنفيذ مشروعات الطرق والنقل والقضاء على العشوائيات سواء كانت مساكن عشوائية أو أسواق عشوائية وكذلك التصدي لمخالفات البناء.









وأوضح أن القيادة السياسية دائما تؤكد على تسيير خطى العمل في المحاور السابقة جنبا إلى جنب مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا والتي تشتمل تكثيف أعمال التطهير للمنشآت الحيوية ، منع إقامة اي تجمعات من المواطنين ،والتزام المواطنين بارتداء الكمامات حرصا على صحتهم.



