AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

انهيار مبنى بحي تاريخي في الجزائر.. فيديو

الجمعة 05/يونيو/2020 - 03:11 م
حي القصبة العتيق
حي القصبة العتيق بالجزائر
Advertisements
محمود محسن
أذاعت فضائية روسيا اليوم لقطات يظهر من خلالها انهيار مبنى بحي القصبة العتيق التاريخي، وسط العاصمة الجزائرية والمدرج على لائحة "اليونسكو" للتراث العالمي، من  دون تسجيل أي إصابات.

وكانت المنطقة شهدت في مايو من العام الماضي انهيار مبنى من أربعة طوابق في المنطقة القديمة بالقرب من مسجد كتشاوة التاريخي، أدى إلى مقتل 5 أشخاص من عائلة واحدة.

أقرا ايضا 

وتقع القصبة في وسط مدينة الجزائر، وهي تعد مثالا نموذجيا للمدن المغاربية التقليدية لناحية الهندسة المعمارية رغم الطفرة الحضرية.

 بالإضافة إلى احتفاظها بخصائص الفن الإسلامي وبعض الأبنية على الطراز الأوروبي بالعودة إلى الحقبة الاستعمارية، مع الحفاظ على معقلها والقصور والمساجد والأضرحة والحمامات التي تمثل هويتها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مركز لنشر الإسلام.. كل ما تريد معرفته عن بلدة جينيه المالية

بيت الصفاة بولاية الحمراء.. حكاية 400 عام من تراث سلطنة عمان

ترشيحاتنا

لمساعدتهم في التأقلم المعيشي..الحكومة تدرس أحوال العائدين من الخارج

بعد خضوعه لعملية جراحية.. تطورات الحالة الصحية لـ أشرف زكي

أهم الأخبار.. أول صلاة جمعة بالجامع الأزهر.. الحكومة تخصص خطين ساخنين لبلاغات كورونا.. ودبي تعتقل زعيم عصابة دولية

باستثناء عمر السومة.. فلادان ميلويفيتش يطلب رحيل أجانب أهلي جدة

الأسنان: 40 حالة إصابة مؤكدة بكورونا.. و60 حالة اشتباه

الأوقاف تطور منتجاتها في مواجهة كورونا وبأسعار زهيدة لخدمة المجتمع..صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علاج الكحة دون أدوية.. 3 مشروبات سريعة المفعول

من بينها تقشير المنطقة المصابة.. 5 أخطاء احذريها في علاج حب الشباب

أنيقة وجذابة.. 10 صور تكشف جمال شيرين عبد الوهاب برفقة زوجها حسام حبيب