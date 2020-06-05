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أخبار العالم

بملابس علاء الدين.. كريستيانو رونالدو يحتفل بعيد ميلاد طفليه

الجمعة 05/يونيو/2020 - 03:13 م
كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو واسرته
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محمد بدران
حرص البرتغالى كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الايطالى على الاحتفال بعيد ميلاد أطفاله عبر حسابه على "انستجرام". 

ونشر كريستيانو رونالدو صورة برفقة  عائلته وهو يرتدى زى علاء الدين خلال احتفاله بعيد ميلاد أولاده إيفا وماتيو وعلق :"عيد ميلاد سعيد لطفلي المحبوبين إيفا وماتيو! Love🏻🎉👶🏻🎉 نحن نحبك حتى نهاية العالم"

وكان رونالدو، عاد لتدريبات يوفنتوس، الأسبوع الماضي، لأول مرة منذ تجميد النشاط الرياضي، في إيطاليا، من شهر مارس الماضي، بسبب جائحة فيروس كورونا.

وعادت أندية الدوري الإيطالي للتدريبات، تمهيدَا لاستئناف المسابقة، والتي سيتم تحديد موعد عودتها غدًا، 28 مايو الجاري، إذا توفرت البروتوكولات الطبية لضمان سلامة اللاعبين.


يذكر ان رونالدو انتقل لصفوف نادي يوفنتوس الإيطالي صيف عام 2018، قادمًا من نادي ريال مدريد الإسباني مقابل 100 مليون يورو.

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