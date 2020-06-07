بدون شيشة أو حفلات.. ننشر شروط إعادة فتح الكافيهات السياحية أثناء كورونا

أعلنت غرفة المنشآت السياحية برئاسة عادل المصري عن الإجراءات الاحترازية حفاظا على صحة وسلامة العاملين والرواد وسائر المتعاملين وإعطاء أهمية قصوى لهذا الموضوع ليتسنى تطبيق الفتح الكامل وممارسة النشاط بصورة عادية تمهيدا لافتتاح المطاعم والكافتيريات السياحية قريبا.

وكشف الكتاب الدوري رقم ۲۷ لسنة ۲۰۲۰ والذي أرسلته الغرفة لأعضاء الجمعية العمومية للغرفة في شأن الافتتاح الجزئي للمنشآت السياحية مع اقتراب صدور قرار بالافتتاح الجزئي للمنشآت المطاعم والكافتيريات، عن مجموعة من الضوابط والإجراءات يجب على المنشأة السياحية (الكافتيريات والمطاعم) الراغبة في التشغيل اتباعها.

وبين الكتاب الدورى أن الإجراءات تشمل التقدم بإخطار إلى غرفة المنشآت السياحية مرفقا به تصور لما سيكون عليه الوضع داخل المنشأة وتصور للتشغيل على ضوء الإجراءات الواجب اتخاذها، وسوف تقوم الغرفة بإخطار وزارة السياحة، وبعدها سيتم إجراء المعاينات اللازمة للتحقق من صحة تنفيذ المطلوب (وعدم التعامل إلا مع الشركات المعتمدة من وزارة الصحة والسكان).

وأضاف: "بجانب وضع مطهرات للأيدي عند الدخول للمنشأة، ومنع التزاحم والتدافع عند المداخل والخارج بما يضمن تطبيق التباعد الاجتماعي، مع وضع آلية للإدارة عن طريق الحجز المسبق بالتطبيقات الإلكترونية أو التليفون أو أي وسيلة أخرى، والالتزام بقياس درجة حرارة رواد المنشأة لسياحية عند الدخول، وأيضا درجة حرارة العاملين يوميا قبل بداية التشغيل".

وشملت الضوابط أيضا توفير إجراءات التطهير والتعقيم بصورة دورية داخل المنشأة، مع القيام بتعقيم الأشياء التي يكثر لمسها من الأشخاص (مثل مقبض الأبوب / صنابير المياه)، والتزام المنشاة بتوفير تهوية جيدة في الأماكن المغلقة وتنظيف التكييفات بصورة دورية.

وشدد الكتاب الدورى على ضرورة منع التزاحم عند دورات المياه، ووضع ملصقات أرضية لتنظيم الحركة، والالتزام بحظر خدمة البوفيه المفتوح، والاعتماد على قوائم الطعام المحددة مسبقا، وترك مساحة لا تقل عن مترين بين طاولات الطعام، ومتر واحد بين كل شخص وآخر بالمائدة مع الأخذ في الاعتبار العائلات بحد أقصی على المائدة الكبيرة.









وتضمن الالتزام بالاعتماد على أدوات الطعام أحادية الاستخدام (إن أمكن - اختياري للعميل)، والالتزام بوضع مناديل ورق على المائدة، والاحتفاظ بخدمة توصيل الطلبات للمنازل على مدار اليوم (۲٤ ساعة 7 أيام في الأسبوع)، والالتزام بحظر تقديم الشيشة، وحظر تقديم خدمة الحفلات والمناسبات الخاصة، وكذا النشاط الليلي والمرتبط بالسهر، والالتزام بتشغيل 50% من حجم العمالة بالمنشأة.

والتأكد من وجود أدوات الوقاية الشخصية للعاملين (أدوات تطهير وقفازات)، والالتزام بعدم تشغيل العاملين كبار السن أو من يعانون من أمراض مزمنة إلا حسب حاجة العمل لبعض الوظائف الأساسية، وتوعية العاملين بالمعلومات التي ينبغي أن تغطي جميع التدابير الوقائية الأساسية ضد فيروس كورونا المستجد، وأيضا علامات وأعراض المرض.

بالإضافة إلى تقليل الطاقة الاستيعابية إن وجدت، ووضع ملصقات أرضية لضمان التباعد الاجتماعی مسافة متر بين كل فرد والآخر، وإغلاق أماكن ألعاب الأطفال، والالتزام بوضع إرشادات التوعية في أنحاء المنشأة، وقيام مدير المنشأة بتوقيع إقرار التزامه بالضوابط والاشتراطات الخاصة بالسماح بالتشغيل، وهي الإبلاغ عن أي حالة مشتبه فيها من العاملين بالمنشأة، وحال ثبوت مخالفة الضوابط والاشتراطات يتم سحب رخصة مدير المنشأة ووقف نشاط المنشأة.