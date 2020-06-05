التعليم: إجراء اختبارات قدرات بديلة لامتحانات الثانوية العامة شائعات مضللة.. فيديو

قالت الدكتورة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، إن اللجنة قامت مؤخرأ بمراجعة الإجراءات الإحترازية الخاصة بالوقاية ضد كورونا استعدادأ لامتحانات الثانوية العامة .





ونفت عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، في تصريحات تليفزيونة، شائعة عقد اختبارات قدرات لطلاب الثانوية العامة كبديل عن الإختبارات النهائية، مؤكدة أن ما تردد معلومات مغلوطة ومضللة وعارية تماما من الصحة.





وأوضحت الدكتورة ماجدة نصر ، أن اللجنة تقوم فى الوقت الحالى بمراجعة الإجراءات الخاصة بالإستعداد لإنطلاق ماراثون الثانوية العامة والذى من المزمع عقده 21 يونيو من الشهر الجارى .





وأكدت عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب ، أنه لا يوجد تغيير بموعد إطلاق امتحانات الثانوية العامة حتى اللحظة الراهنة أو النية فى تأجيلها .





وتابعت الدكتورة ماجدة نصر ، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب ، أن وزارة التربية والتعليم تضع معايير شديدة الدقة تختص بالإجراءات الإحترازية ضد فيروس كوروا تشمل التعقيم ، قياس درجات الحرارة ، الحرص على المسافات بين الطلاب فى لجان الامتحان.