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تعليم

مركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس ينظم دورة تحت شعار مدرب الحساب الذهبي

الجمعة 05/يونيو/2020 - 04:57 م
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
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حسام الفقي
قال الدكتور أسلام السعيد مدير مركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس، إن المركز  ينظم دورة إعداد مدرب الحساب الذهبي بدءا من السبت الموافق 20 يونبو تحت إشراف مركز تعليم الكبار بالتعاون مع المركز العربي للتعلم مدى الحياة والتدريب.

وأضاف السعيد لـ صدي البلد أن مدة الدورة 10 أيام في الفترة من 20 يونيو إلى 11 يوليو، بإجمالي (50 ساعة) شاملة ساعات التدريب والتكليفات والواجبات اليومية، وتكون 3 أيام في الأسبوع، ويقدم الدورة المهندسة ابتهال نور الدين، والمدربة رغداء أحمد، وتعقد الدورة عن بعد اونلاين.


وأشار السعيد إلى أن الدورة لها عدة مميزات وهي أن  يحصل المتدرب على شهادة باللغة العربية معتمدة من جامعة عين شمس ومركز تعليم الكبار بالجامعة والمركز العربي للتعلم مدى الحياة والتدريب ACLLT، باجتياز الدورة بنجاح بعد اجتياز الاختبار التحريري إلكترونيًا
وإمكانية الحصول على الشهادة المعتمدة باللغات الأجنبية برسوم إضافية، بالإضافة إلى إمكانية التقدم للجنة الاعتماد والحصول على كارنيه مدرب حساب ذهني معتمد من المركز العربي للتعلم مدى الحياة والتدريب برسوم إضافية.

وأوضح أن الدورة تحتوي علي  جميع العمليات الرياضية ذهنيًا بدون استخدام الآلة الحاسبة عمليتا الجمع والطرح لأى عدد من الخانات  أفكار لحفظ جدول الضرب بكل سهولة  استخدام المعداد بكل تفاصيله، والتعرف على أسراره  قواعد الضرب السحرية تحت الـ 100 والتمكن من حلها فراغيًا وغيرها من المحتويات التي تقدمها الدورة.
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