رصد الكارثة قبل وقوعها.. محافظ الفيوم يقرر وقف تحويل 61 مزرعة لمدفن صحى.. فيديو





وأكد الإعلامى محمد غانم عبر فقرات برنامجه " الجدعان" على فضائية القاهرة والناس 2 ، إن مزارعى أراضى كوم اوشيم تقدموا بطلبات لتقنين أراضيهم المنتجة للموالح والخضر والمحاصيل الحقلية، كما أن بها مشروعات للإنتاج الحيوانى والداجنى .





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ولفت إلى أن قرار بناء مدفن صحى فوق الزراعات صدر عام 2001 وتم تجديده عام 2010 ، ورصد الكارثة قبل وقوعها لسرعة إنقاذ أراضى الـ 61 مزرعة وهو ما بدأت المحافظة بتحقيقه .





وأوضح غانم أن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم تأكد من كارثة القضاء على زراعات 61 مزرعة منتجه.





وتقدم بمذكرة عاجلى الى وزارتى البيئة والتنمية المحلية لأنشاء مدفن صحى أخر بعيدا عن أراضى مزارعى كوم أوشيم.