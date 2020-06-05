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محافظات

ضبط 2 طن لحوم ودواجن في مجزر غير مرخص بالمنيا

الجمعة 05/يونيو/2020 - 04:32 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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ايمن رياض
شنت مديرية الطب البيطري بالمنيا، حملة تفتيشية مكبرة على المجازر وأماكن عرض وبيع اللحوم للمواطنين، بالتعاون مع الجهات المعنية، بهدف التأكد من سلامة الأغذية المتداولة للمواطنين قبل بيعها بالأسواق.

يأتي ذلك تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بضبط الأسواق والعمل على رصد المخالفات، بهدف الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

أكد الدكتور محمد عثمان، مدير مديرية الطب البيطري، ان الحملات التي نظمتها المديرية، اسفرت عن ضبط مجزر دواجن يقوم بالذبح والتجهيز دون خضوع عملية الذبح لإشراف مديرية الطب البيطري، وبدون الحصول على تصريح أو وجود فحص معملي للدواجن تقر بصلاحيتها للذبح وخلوها من مرض إنفلونزا الطيور، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية من خلال التحفظ على المضبوطات وهي طني دواجن و350 كجم، وتم سحب عينات لإرسالها للمعامل للتأكد من خلوها من الأمراض وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

 
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