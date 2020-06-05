أخبار العلوم والتكنولوجيا.. تطبيق شهير على هواتف آندرويد يسبب ضررا لمستخدميه.. وWhatsApp gold يضيف ميزة جديدة

في الآونة الأخيرة، زادت بشكل كبير نسبة الحسابات المخترقة التي تنتمي إلى مستخدمي أكبر منصة لمقاطع الفيديو يوتيوب، ويعرض مجرمو الإنترنت قائمة ضخمة من بيانات تسجيل الدخول مدعومة بعدد المشتركين في كل حساب للبيع على شبكة الإنترنت.