أخبار العلوم والتكنولوجيا.. تطبيق شهير على هواتف آندرويد يسبب ضررا لمستخدميه.. وWhatsApp gold يضيف ميزة جديدة

نشر قسم العلوم والتكنولوجيا بـ "صدى البلد"، مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالأحداث التى شهدتها الساعات الماضية، متضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المختلفة، والتي نستعرضها عبر النشرة التالية:
اكتشف فريق الأمان في شركة VPNpro، أن تطبيقا شائعا على منصة تطبيقات أندرويد، يطلب من مستخدميه أذونات شديدة الخطورة، والتى يمكن أن تعرض أي مستخدم قام بتنزيله هذا التطبيق لهجوم قراصنة الإنترنت في أي وقت، حيث يمكن أن يسمح ذلك التطبيق للمتسللين بجمع المعلومات الشخصية التي يسرقها لكسب المال دون علم المستخدم.
تعتزم شركة أوبو Oppo، قريبا، الإعلان عن سلسلة جديدة من فئة الهواتف المتوسطة المواصفات وذلك من خلال حدث يقام عبر الإنترنت في الهند، والذي ستكشف فيه عن إصداراتها الأحدث Oppo A12 وOppo A52 إلى جانب A11k.
شن رجل الأعمال الشهير والرئيس التنفيذي لشركتي تيسلا Tesla، وسبيس إكس SpaceX، إيلون ماسك Elon Musk، هجوما حادا على شركة التجارة الألكترونية أمازون Amazon.
لاقت شحنات الهواتف الذكية العالمية نجاحا لأسباب واضحة خلال الربع الأول من عام 2020، ولكن ثبت أن قطاع الساعات الذكية هو الجانب الأفضل لبعض الشركات الرائدة في هذا المجال مثل هواوي HUAWEI والتي سجلت نموا كبيرا في شحنات الساعات الذكية في 2020.
أطلقت خدمة المراسلة الفورية الشهيرة تيليجرام Telegram، تحديثا جديدا لتطبيقها يجلب عددا كبيرا من الميزات لمستخدميها بما في ذلك تحسين جودة مقاطع الفيديو والملصقات المتحركة و صور GIF.
في الآونة الأخيرة، زادت بشكل كبير نسبة الحسابات المخترقة التي تنتمي إلى مستخدمي أكبر منصة لمقاطع الفيديو يوتيوب YouTube، ويعرض مجرمو الإنترنت قائمة ضخمة من بيانات تسجيل الدخول مدعومة بعدد المشتركين في كل حساب للبيع على شبكة الإنترنت.
يشعر مستخدمو الهواتف الذكية بالقلق في بعض الأحيان، من أن ميزة مشاركة الموقع Location Sharing، في تطبيقات أندرويد قد تشارك معلومات أكثر مما ينبغي، والتى قد تهدد خصوصية مستخدميها فيما بعد.
يعتبر واتساب الذهبي WhatsApp gold، واحدا من أفضل التطبيقات المعدلة لتطبيق التراسل الفوري واتساب WhatsApp، والأكثر استخداما حول العالم، والذي يمكنك من خلاله إرسال الرسائل النصية وملفات الوسائط بدون مقابل.