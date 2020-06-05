AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

أخبار العلوم والتكنولوجيا.. تطبيق شهير على هواتف آندرويد يسبب ضررا لمستخدميه.. وWhatsApp gold يضيف ميزة جديدة

الجمعة 05/يونيو/2020 - 06:01 م
أخبار العلوم والتكنولوجيا
أخبار العلوم والتكنولوجيا
Advertisements
قسم التكنولوجيا
نشر قسم العلوم والتكنولوجيا بـ "صدى البلد"، مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالأحداث التى شهدتها الساعات الماضية، متضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المختلفة، والتي نستعرضها عبر النشرة التالية:


اكتشف فريق الأمان في شركة VPNpro، أن تطبيقا شائعا على منصة تطبيقات أندرويد، يطلب من مستخدميه أذونات شديدة الخطورة، والتى يمكن أن تعرض أي مستخدم قام بتنزيله هذا التطبيق لهجوم قراصنة الإنترنت في أي وقت، حيث يمكن أن يسمح ذلك التطبيق للمتسللين بجمع المعلومات الشخصية التي يسرقها لكسب المال دون علم المستخدم.


تعتزم شركة أوبو Oppo، قريبا، الإعلان عن سلسلة جديدة من فئة الهواتف المتوسطة المواصفات وذلك من خلال حدث يقام عبر الإنترنت في الهند، والذي ستكشف فيه عن إصداراتها الأحدث Oppo A12 وOppo A52 إلى جانب A11k.


شن رجل الأعمال الشهير والرئيس التنفيذي لشركتي تيسلا Tesla، وسبيس  إكس SpaceX، إيلون ماسك Elon Musk، هجوما حادا على شركة التجارة الألكترونية أمازون Amazon.


لاقت شحنات الهواتف الذكية العالمية نجاحا لأسباب واضحة خلال الربع الأول من عام 2020، ولكن ثبت أن قطاع الساعات الذكية هو الجانب الأفضل لبعض الشركات الرائدة في هذا المجال مثل هواوي HUAWEI والتي سجلت نموا كبيرا في شحنات الساعات الذكية في 2020.


أطلقت خدمة المراسلة الفورية الشهيرة تيليجرام Telegram، تحديثا جديدا لتطبيقها يجلب عددا كبيرا من الميزات لمستخدميها بما في ذلك تحسين جودة مقاطع الفيديو والملصقات المتحركة و صور GIF.


في الآونة الأخيرة، زادت بشكل كبير نسبة الحسابات المخترقة التي تنتمي إلى مستخدمي أكبر منصة لمقاطع الفيديو يوتيوب YouTube، ويعرض مجرمو الإنترنت قائمة ضخمة من بيانات تسجيل الدخول مدعومة بعدد المشتركين في كل حساب للبيع على شبكة الإنترنت.


يشعر مستخدمو الهواتف الذكية بالقلق في بعض الأحيان، من أن ميزة مشاركة الموقع Location Sharing، في تطبيقات أندرويد قد تشارك معلومات أكثر مما ينبغي، والتى قد تهدد خصوصية مستخدميها فيما بعد. 


يعتبر واتساب الذهبي WhatsApp gold، واحدا من أفضل التطبيقات المعدلة لتطبيق التراسل الفوري واتساب WhatsApp، والأكثر استخداما حول العالم، والذي يمكنك من خلاله إرسال الرسائل النصية وملفات الوسائط بدون مقابل.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

واتساب الأزرق 2020 Whatsapp Plus يجلب ميزة مبهرة للأندرويد.. إليك رابط التحميل

واتساب الأزرق بلس 2020 whatsapp plus بنسخة مطورة لهواتف أندرويد.. إليك رابط التحميل

أخبار العلوم والتكنولوجيا.. تيليجرام يضيف مميزات جديدة.. واتساب الأزرق بلس 2020 whatsapp plus بنسخة جديدة ومتطورة

أخبار العلوم والتكنولوجيا..آبل تطرح النسخة العالمية من IPhone SE..فيسبوك يطلق Messenger Rooms لمنافسة Zoom

واتساب يتهم شركة إسرائيلية بالتجسس على مكالمات مستخدميه

أخبار العلوم والتكنولوجيا.. إل جي تعلن رسميا عن هاتف LG Velvet.. و8 حقائق لا تعلمها عن واتسآب.. وتطبيق يزيد سرعة الإنترنت 4 أضعاف

ترشيحاتنا

نشرة الرياضة.. إعلان جدول مباريات الدوري الإنجليزي.. حسام عاشور زمالكاوي

مسافر يوجه انتقادات لشركة طيران بسبب كمامة.. تفاصيل

وحشتني يا توحة.. كواليس مشهد إعدام أحمد زاهر في مسلسل البرنس

صلاة الجمعة في مصر والسعودية.. الخطباء يدعون لاتخاذ إجراءات مواجهة كورونا

الصحة: نجاح تجربة حقن مصابي كورونا من الحالات الحرجة ببلازما المتعافين وزيادة نسب الشفاء

شاهد.. بدء التحقيق في هدم إمام جدار غرفة مسجد بـ صفط تراب بالمحلة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ خل التفاح.. حيلة ذكية وسريعة لـ علاج الزوائد الجلدية في المنزل

بـ فستان قصير .. رانيا ملاح تتألق بإطلالة جذابة في أحدث جلسة تصوير

الصحة: نجاح تجربة حقن مصابي كورونا من الحالات الحرجة ببلازما المتعافين وزيادة نسب الشفاء