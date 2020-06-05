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محافظات

مكتبي مفتوح للكل.. الرئيس الجديد لـ بسيون: أسعى لتقديم نموذج للمرأة المصرية الناجحة

الجمعة 05/يونيو/2020 - 04:53 م
صدى البلد
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أحمد على

أكدت  مني صالح رئيسة مدينة بسيون الجديدة بمحافظة الغربية  في حركة المحليات المعلنة حديثا أن المرأة المصرية نجحت في العديد من مواقع الإدارة التي تبوأتها في المؤسسات المختلفة خلال الفترة المقبلة .


وأشارت "صالح " أنها  تسعي من خلال رئاستها وتكليفها  بتولي مسئولية مركز ومدينة بسيون بمحافظة الغربية الي إثبات قدرات المرأة علي القيادة الناجحة في المحليات .


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كما أوضحت أنها ستعمل علي متابعة مشكلات القمامة والاشغالات علي ارض الواقع يوميا بالتوازي بين المدينة والقري ومتابعة حملات وورديات جمع القمامة يوميا بالمدينة الي جانب متابعة المتعهدين بالقري لجمع القمامة بها اولا بأول.


كما أوضح ضرورة  متابعة حملات إزالة التعديات علي الاراضي الزراعية  في المهد وتحرير محاضر للمخالفين تنفيذا لتوجيهات مجلس الوزراء ومحافظ الغربية.


واضافت رئيسة مدينة بسيون في تصريحاتها أن قري مركز بسيون  المراكز المهمة بالمحافظة خاصة وأن بها قرية صالحجر عاصمة مصر القديمة وما تحتويه من اثار قديمة الي جانب قرية كتامة قلعة صناعة الاثات بها  والاهتمام الكبير بها من جانب المحافظة لتطويرها الي جانب تجربة محافظة الغربية الناجحة في القري المنتجة وتدعيمها خاصة بقري بسيون المنتجة.


واشارت الي انها ستقوم بالمرور اليومي علي الوحدات المحلية والقري وشوارع المدينة في خلال الأسبوع الاول لعملها بمجلس مدينة بسيون والتعرف علي المشاكل علي ارض الواقع وكذلك الأجهزة التنفيذية المعاونة لها وانها ستقوم بالمرور علي المصالح الحكومية لمتابعة الاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا وتنفيذ القانون علي المخالفين والالتزام بضوابط الحظر.


واضافت "صالح "انها ستعمل علي التواصل مع كافة الأجهزة التنفيذية بمركز بسيون للارتقاء بها وحل مشاكلها وانها تكن كل احترام وتقدير للقيادات السابقة بمجلس مدينة بسيون وانها جاءت لتكمل المسيرة وتحقيق امال وطموحات المواطنين والعمل علي حل مشاكلهم من خلال المتابعة الدقيقة ميدانيا .


واضافت أنها تعرف أصالة وعراقة اهالي مركز بسيون وترحب بالتواصل مع الجميع للصالح العام خلال المرحلة القادمة .

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