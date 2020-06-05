أهم الأخبار.. تطورات إنتاج لقاح كورونا.. ومن هو أمير فاتن مكي زعيم المافيا الذى اعتقلته دبي

نشر موقع صدى البلد الإخباري عددا من الأخبار والموضوعات الهامة نستعرضها من خلال التقرير التالي:





بعد موجة احتجاجات عنيفة.. مينيابوليس تشهد مراسم تأبين جورج فلويد.. فيديو

أذاعت فضائية الغد العربي تقريرا جاء من خلاله نعى مئات الأشخاص في.. للمزيد اضغط هنا





الجيش الليبي يسقط طائرة تركية في مدينة بن وليد

أفادت قناة" العربية" في نبأ عاجل لها منذ قليل...للمزيد اضغط هنا





عمره 22 سنة وأوروبا تبحث عنه.. من هو أمير فاتن مكي زعيم المافيا الذى اعتقلته دبي

أعلن جهاز أمن الدولة في دبي، اليوم الجمعة، عن اعتقال أمير فاتن مكي، أحد أخطر قيادات العصابات الدولية المنظمة.. للمزيد اضغط هنا





2 مليار جرعة.. الشركة البريطانية العاملة على توفير لقاح كورونا تعتزم مضاعفة إنتاجها

كشفت تقارير جديدة عن مضاعفة شركة الأدوية البريطانية AstraZeneca التي تعمل على توفير لقاح فيروس كورونا المحتمل بجامعة أكسفورد إلى تكثيف عدد الجرعات وتصبح 2 مليار جرعة. وأشارت إلى أنها ستدعم ... للمزيد اضغط هنا





إصابة مدير العزل بـ دمياط بـ كورونا.. تفاصيل

أعلنت مديرية الصحة بدمياط، عن إصابة الدكتور محمد الهجرسي أحد أبطال جيش مصر الأبيض، ومدير عزل مركز التعليم المدني بدمياط الجديدة، ... للمزيد اضغط هنا





أحسنت .. ترامب يشكر نفسه على انخفاض معدل البطالة

نسب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الفضل لنفسه، بشأن تقرير حول.. للمزيد اضغط هنا





الصحة: طفل من كل 3 دون 5 سنوات يعانون من التقزم والأنيميا وفقر الدم

قال الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان ..للمزيد اضغط هنا