استمرار أعمال التطهير بميادين وشوارع ومواقف ومنشآت في الدقهلية

استمرت اليوم الجمعة أعمال فرق التطهير بمراكز ومدن وأحياء وقرى الدقهلية بالتنسيق مع الطب الوقائى بمديرية الصحة وفرق التطهير بقطاع الطب البيطرى والمجتمع المدنى بنطاق المحافظة، أعمال التطهير المكثف ، ورشّ مواقف السيارات والمنشآت وكافة أماكن تواجد المواطنين بالمطهرات، وذلك بهدف مُحاصرة الأوبئة والفيروسات والحفاظ على صحة المواطنين.





جاء ذلك تنفيذا لقرار الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية لرؤساء المراكز والمدن والأحياء باعتبار الجمعة يومًا مخصصًا للتطهير الأسبوعي لجميع الأماكن في سائر أنحاء الإقليم، فى اطار الاجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة بكامل أجهزتها لمجابهة انتشار فيروس كورونا حفاظا سلامة المناخ العام للمواطنين فى المنشآت العامه ومواقف السيارات، هذا بالاضافة الى تكثيف وتواصل اعمال رفع القمامه وتحسين مستوى النظافة بالشوارع والميادين بنطاق المحافظة .





كما استمرت فرق أعمال رفع القمامة وتحسين مستوى النظافة بنطاق المحافظة؛ بهدف توفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين.



وشدد محافظ الدقهلية على ضرورة استمرار تكثيف أعمال التطهير بجميع المرافق العامة والأسواق ودور العبادة،ومضاعفة أعمال التقصي وتكثيف حملات التوعية، في إطار من التعاون والتنسيق الفاعلين بين كافة الأجهزة التنفيذية في المحافظة ومديريات الخدمات المعنيه، هذا بالاضافة الى استمرار اعمال رفع القمامه بهدف تحسين مستوى النظافة بنطاق المحافظة تحقيقا لارضاء المواطنين .