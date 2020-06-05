سعاد حتاتة بطلة.. الفريق الطبي السادس يتسلم مهام عمله بعزل قها

تسلم الفريق الطبي السادس فى مستشفى قها للحجر الصحي مهام عمله بعد مغادرة الفريق الطبي الخامس المستشفى واداء مهامه لمدة اسبوعين فى مواجهة كورونا.









وتقدم مستشفى قها للحجر الصحي بالشكر والتقدير للفريق الطبي الخامس على الجهد الذي بذلوه في الأسبوعين الماضيين فى مواجهة فيروس كورونا ، "شكرا من القلب لكل أعضاء الفريق من الأطباء والصيادلة والتمريض والإداريين والفنيين والعمال، وشكرا لكل من حاول أن يساهم في التخفيف عن المرضى ومساندة الفرق الطبية من الخارج".









في سياق متصل وجه المستشفى رسالة أخرى للدكتورة سعاد حتاتة نائب مدير المستشفى وقال المستشفي في رسالته "إن تلك الجائحة أثبتت بحق أن المرأة المصرية لها مواقف وبطولات ودوما هي الرافعة الأساسية لنهوض الوطن وما نراه من الطيبات والصيادلة والممرضات لشيء من أعمال البطولات والتضحيات الكبيرة".









وأضاف المستشفى أن الدكتورة سعاد بطلة تحملت الكثير وتقدمت الصفوف رغم أعبائها الأسرية إدارة حكيمة قائمة على الحب والتفاهم والتناغم حتى عندنا تعرضت للأذى النفسي من البعض وهي تؤدي مهمتها لم تفتر همتها بل رمت وراء ظهرها وظهرت معدنها الطيب والنبيل لا تتعامل كإدارة بل كأخت كبرى للجميع تخاف على إخوتها وبناتها من الأطباء والتمريض في العمل وتلبي كل احتياجاتهم وتمر عليهم ليلا ونهارا للاطمئنان عليهم مهام شاقة ومواقف بطولية لا تنسى.









ويواصل الطاقم الطبي بمستشفى الحجر الصحي بقها تقديم الخدمات الطبية للمرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد، بكل رضا وسعادة، حيث يواصلون العمل ليل نهار لتقديم كل ما باستطاعتهم لخدمة الجميع.