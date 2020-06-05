صحفية تتهم مدرسا بالتشهير بها على جروبات التعليم

تقدمت الزميلة ريم محمود المتخصصة في تغطية أخبار التربية والتعليم، ببلاغ في الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، إدارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات، ضد معلم، وحمل البلاغ الرقم ١٣ أحوال، بتاريخ ٤ يونيو لعام ٢٠٢٠.





وأضافت الزميلة في بلاغها، أن هذا المعلم قام بنشر منشورات تحمل الإساءة لشخصها، علي جروبات التعليم المختلفة علي السوشيال ميديا، منها جروب "تيار استقلال المعلمين"، بالإضافة إلي أنه نسب كلاما وتصريحات لها، لم تَقُلها.





وأوضحت أن هذا المعلم يقوم بعمل منشورات علي جروب تيار استقلال المعلمين، تحرض الجميع علي الإضراب عن الامتحانات هذا العام، في ظل الظروف التي تمر بها البلاد بسبب فيروس كورونا.





وفي سياق متصل، قدمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني برئاسة الدكتور طارق شوقي، متمثلة في الشئون القانونية، الدعم الكامل للزميلة ريم محمود، ووعدتها بالتحقيق في هذا الأمر، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد هذا المعلم.





كما تقدمت كلا من، نقابة المهن التعليمية وكذلك نقابة المعلمين المستقلة بالدعم الكامل للزميلة ريم محمود .